Francesco Totti, assegno da 15mila euro a Ilary Blasi per i figli?/ I legali di lei negano: “Mai offerto”

Ilary Blasi e il presunto rifiuto al mantenimento proposto da Francesco Totti

Nonostante siano passati diversi mesi dalla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, rumors e indiscrezioni continuano ad alimentare la vicenda soprattutto ora che la partita si gioca principalmente in sedi legali. I due sono infatti alle prese con la separazione; circostanza che sembra lontana dal concludersi priva di tensioni e scontri. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Ilary Blasi avrebbe deciso di rompere il silenzio sulla questione con i suoi avvocati che, tra le pagine di Repubblica, hanno dato voce al suo dissenso.

Amici 22, Angelina Mango é la vincitrice?/ Il pronostico

Nello specifico, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi – legali di Ilary Blasi – hanno voluto chiarire tramite il quotidiano Repubblica l‘infondatezza di una notizia circolata nelle ultime settimane con riferimento alla conduttrice. “In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15mila euro al mese per i figli, anche perchè il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine“.

Jeremy Renner, retroscena sull'incidente: "Una lettera d'addio…"/ "Pensavo di morire"

I legali di Ilary Blasi “sbottano” contro i media: “Un’immagine in contrasto con la realtà…”

I legali di Ilary Blasi escludono dunque in maniera categorica l’indiscrezione che negli giorni scorsi aveva trovato largo spazio tra i media; nello specifico, si era parlato di un onerosa spesa mensile da parte di Francesco Totti per il mantenimento dei figli. Per l’appunto, il tutto sarebbe dunque frutto di fantasia e di mere illazioni: “Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale”. Secondo i legali della conduttrice, la messa in circolo di tali notizie sarebbe sostanzialmente diffamatoria rispetto alla sua reale condotta in merito.

Francesco Totti, assegno da 15mila euro a Ilary Blasi per i figli?/ I legali di lei negano: "Mai offerto"

Entrando nel merito dell’indiscrezione smentita dai legali di Ilary Blasi, Il Fatto Quotidiano sottolinea come tutto sarebbe partito da una notizia proposta da Il Corriere della Sera nella giornata di ieri. Il quotidiano aveva infatti parlato di uno scontro tra la conduttrice e l’ex marito di Francesco Totti con riferimento alla somma da girare ai figli con cadenza mensile. Nello specifico, l’ex calciatore – secondo il quotidiano – aveva proposto una cifra tra i 12 e i 15 mila euro. In ogni caso, l’indiscrezione è stata prontamente smentita dall’entourage di Ilary Blasi che rispedisce al mittente il presunto scoop del suo rifiuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA