Francesco Totti, “atto di pace” con Ilary Blasi?/ La scelta che cambia tutto

Francesco Totti, contro Ilary Blasi scende in campo la matrimonialista Bernardini

Settembre è alle porte e per Ilary Blasi e Francesco Totti è tempo di pensare alle pratiche della separazione, che si spera possa essere consensuale e non macchiata da sanguinose lotte legali. Entrambi hanno già selezionato i rispettivi avvocati che li affiancheranno: Antonio Conte per l’ex calciatore, Alessandro Simeone per la conduttrice. Intanto il settimanale Chi rivela l’ingresso nella vicenda di una nuova figura, che affiancherà Totti e il suo avvocato: “Il Capitano schiera in campo l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace“.

Come rivela il settimanale, la coincidenza è che la celebre matrimonialista troverà davanti a sé Alessandro Simeone, suo ex pupillo che scenderà in campo in difesa della Blasi: “Lo scontro, quindi, ora si gioca su due tavoli separati, anche se legatissimi: quello privato, Ilary vs Francesco, e quello legale, Bernardini vs il suo pupillo Simeone“. Si spera dunque che l’intervento della Bernardini possa contribuire a smorzare le tensioni tra i due anche se, come anticipa Chi, “al momento le condizioni per una soluzione pacifica non ci sono“.

Francesco Totti, “formalizzato un atto di pace“: lo scoop di Chi

Sempre il settimanale rivela anche un passo in avanti di Francesco Totti nella ricerca di un accordo di pace con Ilary Blasi. Come rivelato, infatti: “I legali dell’ex capitano della Roma lo scorso giovedì hanno formalizzato un atto di “pace” che prevede che la casa principale rimanga ai figli e che i genitori si alternino nella loro custodia“. Inoltre, “I due ormai ex si impegnano a stoppare il flusso di notizie sulla vicenda, per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime“.

Una vicenda giudiziaria che promette scintille, sebbene l’intenzione della coppia sia quella di chiudere il discorso in maniera pacifica. Intanto emergono alcune dichiarazioni che Totti avrebbe fatto all’amico Alex Nuccetelli, riportate dal Corriere della Sera: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato“.











