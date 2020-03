Francesco Totti/ “Avrei voluto Ilary Blasi con me, ma…” (Celebrity Hunted)

Francesco Totti è uno dei concorrenti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality show in partenza su Amazon Prime Video. Una nuova esperienza, la prima in un reality per l’ex campione della Roma che, dalla pagine di Repubblica ha raccontato i motivi che l’hanno spinto ad accettare: ” mi è piaciuta subito l’idea, è nuova. Non avevo mai pensato di fare un programma così anche perchè non sono mai scappato da nessuno. Mi intrigava la situazione. Sapevo che avrei giocato divertendomi, però con la determinazione giusta”. Una nuova esperienza per l’ex numero 10 della Roma che si è trovato a vivere in un monastero: “il rapporto coi monaci è stato ottimo. Ci siamo subito intensi, c’è stato un bel dialogo. Io sono credente, ma non avrei mai pensato di dormire in convente. C’avevo un’ansia, ma alzarmi alle 5 per pregare in quel contesto, mi ha anche divertito”.

Francesco Totti: “volevo Ilary Blasi al mio fianco, ma…”

Parlando poi della situazione da fuggitivo che ha vissuto nel reality Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, Francesco Totti ha detto: “ho avuto un’ansia tremenda. Viaggiare sapendo che ti cercano a distanza è una cosa, ma quando ti vedono, li vedi e devi scappare per non farti prendere è un’altra. Anche sapendo che era un gioco, vuoi vincere. Il contesto era surreale, ma emozionante”. A Il Messaggero l’ex campione della Roma non ha nascosto che al suo fianco avrebbe voluto la moglie Ilary Blasi, ma la cosa non è andata in porto. “Lei ha un contratto con Mediaset” – ha rivelato Totti che ha poi precisato – “comunque è stato un bene essere solo. Quando sei in coppia devi pensare a due persone, e invece, sono andato dritto come un treno. E poi, avoja a stare dietro a mia moglie. Mi avrebbero preso molto prima”. A chi gli ha chiesto come mai ha deciso di debuttare per la prima volta in un reality show ha detto: “l’ho fatto perchè in quel momento ero libero e avevo voglia di sperimentare una situazione diversa, di buttarmi in una nuova avventura”.

Francesco Totti: “non sono mai scappato da nessuno”

Francesco Totti però non nasconde che avrebbe rinunciato a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo solo per un motivo: “certo: se fossi stato ancora alla Roma non l’avrei mai fatto”. Non sono mancate le difficoltà durante il gioco: “stare lontano dalla famiglia e dal telefonino, dai messaggi e da internet. Piccole mancanze che ti aprono un mondo: in fondo mi piaceva sentirmi lontano da tutto, pensare solo al reality, a come vincerlo”. Se nel reality Totti è stato un fuggitivo, nella vita reale non è mai scappato da nessuno: “in certi momenti l’avrei fatto volentieri, per esempio quando non riuscivo a giocare in pace a pallone ai giardinetti con mio figlio o a portarlo alle giostre. Sono scappato dai paparazzi quando ero fidanzato con Ilary”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA