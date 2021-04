Francesco Totti, biglietto a sorpresa di Ilary Blasi/ Foglietto sul cuscino: “Ti amo”

TTOTTI-BLASI: IL ROMANTICO BIGLIETTO SOTTO AL CUSCINO

Quasi 16 di matrimonio,3 splendidi figli e un legame che davvero supera ogni confine: è quello che lega Francesco Totti e Ilary Blasi, che tramite i social ancora una volta hanno mostrato ad amici e fan, la bellezza e la profondità del loro amore. L’ultima dimostrazione, pubblicata dallo stesso Totti sul suo profilo Instagram tramite le stories, che ha commosso i fan della bellissima coppia, solo ieri mattina, quando l’ex giocatore della Roma entrando in camera da letto, ha trovato, nascosto sotto i cuscini del gran letto matrimoniale (che portano le loro iniziali, “F” per Francesco e “I” per Ilary), un tenero biglietto con scritto “Ti Amo”. Appena due parole su post-it arancione fluo, ma che con la sua estrema semplicità e delicatezza. testimonia la bellissima storia d’amore che i due portano avanti ormai da più di 15 anni, che pure è più che mai fresca e viva, e che chiaramente continua a fare sognare i fan dei due.

TOTTI-BLASI: “CHE SORPRESA” E LA DEDICA MUSICALE

Una piccola finestra sul quotidiano di Francesco Totti e Ilary Blasi, che pure in appena pochi secondi documenta un amore davvero grande: con il video sui social, l’ex calciatore della Roma ha mostrato di aver ricevuto un regalo inaspettato, solo ieri mattina dalla moglie, un tenero biglietto con scritto solo “Ti amo”, nascosto tra i cuscini del letto. Va aggiunto che nel video postato dallo stesso Totti sul suo profilo Instagram, l’ex giallorosso ha aggiunto le parole “Che sorpresa!” corredate da una gif a forma di cuore e in sottofondo la bellissima canzone di Elisa, che si intitola “L’amore per te”. Davvero un momento social molto romantico che riguarda la bella coppia, che pur avendo attraversato momenti complicati (come quando Totti ha detto addio al calcio e alla Roma) è sempre follemente innamorata.

