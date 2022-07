Francesco Totti candidato alle elezioni politiche?/ Spunta la clamorosa indiscrezione

Francesco Totti scende in politica?

Francesco Totti, dopo essere stato per anni uno dei calciatori più forti, è pronto a cambiare totalmente scendendo in politica? L’ex capitano della Roma, dopo essersi ritirato, potrebbe decidere di cominciare un nuovo capitolo della sua vita seguendo le orme di Damiano Tommaso che, dopo aver detto addio al calcio, è sceso in politica diventando sindaco di Verona. Quella di Totti in politica è solo un’indiscrezione con confermata riportata da Il Tempo secondo il quale sull’ex capitano giallorosso, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, un partito avrebbe messo gli occhi.

Stando a quello che riporta Il Tempo, infatti, il Partito Democratico avrebbe come sogno proibito proprio Francesco Totti. Già in passato, come riferisce anche Leggo, erano circolati rumors in merito ad una vicinanza di Totti al PD. Oggi, l’ex capitano della Roma sarebbe un sogno per le elezioni politiche.

L’indiscrezione riportata da Il Tempo sul sogno del PD di poter candidare Francesco Totti alle elezioni politiche ha rapidamente fatto il giro del web. «Ilary Blasi potrebbe trasferirsi a Milano dopo la separazione, inoltre è molto amica di Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi […] E allora E allora tra coloro che stanno ai vertici del Pd romano, davanti a una serie di calici di vino, qualcuno ha lanciato un’idea folle: “Candidiamo Totti alle prossime elezioni politiche con il Pd”» – scrive Il Tempo.

L’indiscrezione si concretizzerà? Totti sceglierà di dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita professionale scendendo in politica? La risposta potrebbe arrivare molto presto.

