Francesco Totti, cena intima a casa di Noemi Bocchi/ Intanto gli avvocati cercano…

Francesco Totti: festa e cena intima con Noemi Bocchi

Francesco Totti non si nasconde più. L’ex capitano della Roma, dopo aver ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi, si gode tutto alla luce del sole. Come fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 5 ottobre, dopo aver festeggiato il suo 46esimo compleanno in un locale con gli amici, i figli Christian e Isabel e Noemi regalando al pubblico anche la prima foto con la nuova compagna, Totti ha continuato a festeggiare anche con una cena più intima.

Il giorno successivo alla festa nel locale, infatti, Totti ha brindato ai suoi 46anni e al nuovo capitolo della sua vita con una cena a casa di Noemi Bocchi a cui, dalle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, ha partecipato anche la figlia Chanel e altri amici. Sorridente e sereno, Totti appare concentrato sulla nuova fase della sua vita di cui fa parte Noemi.

Francesco Totti e Ilary Blasi: gli avvocati lavorano alla separazione

Mentre Ilary Blasi trascorre il suo tempo in famiglia e Totti si gode la relazione con Noemi Bocchi, gli avvocati stanno lavorando all’accordo di separazione. Nessuno dei due ha chiesto la separazione con addebito così come Ilary non ha mai chiesto il mantenimento. Il nodo da sciogliere, come fa sapere Chi, sarebbe il mantenimento dei figli a cui dovrebbe essere garantito il tenore di vita che avevano prima.

Totti e Ilary, inoltre, continuerebbero a vivere nella villa all’Eur in attesa della decisione del giudice che dovrebbe stabilire con chi dovrebbero vivere i figli che continueranno a stare in quella che è sempre stata la loro casa. Considerando che Isabel ha solo sei anni, per Ilary, non ci sarebbe alcun trasloco all’orizzonte.

