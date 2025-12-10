Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Messaggi privati e gossip esplode: arriverà la reazione di Noemi Bocchi?

Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Spuntano messaggi privati e like sospetti

Francesco Totti continua ad essere al centro del gossip, dopo la burrascosa fine con Ilary Blasi e l’inizio della relazione con Noemi Bocchi pare che il calciatore noto per essere un tombeur de femme abbia messo gli occhio addosso ad un’altra donna, non sconosciuta ma al contrario molto nota nel mondo dello spettacolo: Francesca Tocca, ballerina e tra i professionisti di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. Il gossip e i pettegolezzi sono iniziati a circolare nei mesi scorsi ma adesso pare che ci sia qualcosa di più.

A lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato un eloquente segnalazione che se vera avrebbe dell’incredibile pare che Francesco Totti avrebbe preso a scrivere privatamente e sempre più insistentemente a Francesca Tocca e c’è di più secondo un utente social parte che nei giorni scorsi a La volta buona sia stato fatto vedere un servizio sull’ex capitano della Roma in presenza tra gli ospiti di Raimondo Todaro proprio per scatenare una reazione nel ballerino: “Oggi Todaro era ospite della Balivo, hanno fatto vedere un servizio su Totti e Ilary, l’unica cosa che pensavo era se gli fossero arrivate le voci su Totti e la Tocca”.



Francesco Totti in crisi con Noemi Bocchi? Spunta il gossip che non ti aspetti con Francesca Tocca

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati nei mesi scorsi dopo un periodo molto complicato di alti e bassi. E tra crisi e riavvicinamenti la rottura risale ad alcuni mesi fa dunque entrambi sono liberi e single. Diverso, invece, è il caso di Francesco Totti che sebbene non manchino voci di crisi fa ancora coppia fissa con Noemi Bocchi. Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Raimondo non ha fatto una piega, ma del resto Francesca non è più sua moglie e la sua vita privata rimane tale. Totti e Noemi sono in crisi e per questo l’ex calciatore sta cercando una nuova preda? Al momento non vi è nessuna certezza anche perché Noemi ha scelto la via del silenzio…