FRANCESCO TOTTI/ Con Ilary Blasi come a “Casa Vianello”, serie tv in arrivo?

Francesco Totti a Quelli della Luna, il programma condotto da Giampiero Mughini in partenza da martedì 16 luglio 2019 in prima serata su Retequattro. L’ex numero 10 della Roma è reduce da una rilassante vacanza ad Ibiza condivisa con la moglie Ilary Blasi e tutta la famiglia al completo. Molto attivi e presenti sui social, Ilary e Francesco sono stati anche bacchettati dai followers per una serie di infrazioni commesse durante la loro vacanza. Nulla di strano, ma lo si sa il pubblico dei social è davvero attento a tutto ed è sempre pronto a “puntare il dito” contro i vip. “Francè… non sarebbe proprio legalissimo” scrive uno dei tantissimi followers del campione della Roma rispondendo alle Stories in cui Totti si mostra in auto senza cintura, mentre in un’altra Ilary è intenta a fare compere da un vu cumprà. Momenti, nel bene o nel male, di normalità che però hanno fatto storcere il naso a qualche follower precisino!

Ilary Blasi e Francesco Totti come Casa Vianello: “L’idea mi piace”

Dopo l’addio alla Roma, Francesco Totti è libero di fare e sperimentare. Considerato un disoccupato d’oro, l’ex numero 10 della Roma è pronto a nuove avventure. Parlando proprio in questa direzione, la moglie Ilary Blasi dalle pagine del settimanale Chi ha parlato di una possibile sit come stile “Casa Vianello”: “L’idea di recitare e di fare una nuova Casa Vianello mi piace molto soprattutto ora che siamo più liberi da impegni professionali”. Del resto anche la Blasi, dopo tre anni di successi ha deciso di lasciare la conduzione del Grande Fratello Vip, per dedicarsi a nuove cose. La conduttrice ha poi commentato l’uscita del marito dalla Roma: “io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo”.

Francesco Totti scrive a Mihajlovic: “sarà una vittoria”

Intanto in queste ore Francesco Totti ha voluto esprimere tutta la sua amicizia a Sinisa Mihajlovic a poche ore dall’annuncio della sua malattia. L’allenatore del Bologna a sorpresa ha rivelato alla stampa di essere malato di leucemia, ma con grinta e coraggio ha detto: “la vincerò”. Tantissimi i messaggi di amicizia condivisi da amici e colleghi tra cui c’è anche quello dell’ex numero 10 della Roma che su Instagram ha postato una foto in compagnia di Sinisa scrivendo: “lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa”.



