“Francesco Totti con Ilary si era incupito, Noemi lo ha fatto rinascere”/ E torna a giocare a pallone…

Francesco Totti sempre più innamorato di Noemi Bocchi: le parole degli amici

Francesco Totti sembra rinvigorito dalla sua nuova relazione, tanto che ha anche ripreso a giocare a calcio in una lega, che lo ha riportato in campo come un tempo. Ma non è rinato solo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto sentimentale con la sua dolce metà Noemi Bocchi.

Con lei, Francesco Totti sta facendo le cose seriamente tanto da prendere una casa a Roma Nord insieme per convivere. I figli Isabel, Cristian e Chanel hanno già conosciuto la fidanzata del papà e accettato la situazione, il che tranquillizza molto di più il Pupone. Al settimanale Nuovo Tv, hanno parlato alcuni amici molto vicini alla coppia che hanno dichiarato: “E’ innamorato come un ragazzino. Negli ultimi tempi con la Blasi si era incupito, ora invece è un gladiatore“. Insomma, sembra che per il calciatore le cose vadano a gonfie vele con la sua nuova compagna di vita.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti in tribunale per la spinosa questione dei Rolex che la conduttrice avrebbe presumibilmente “rubato” al calciatore. “Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio” queste le parole del calciatore nell’ intervista al Corriere della Sera che ha fatto scalpore mesi fa.

A svelare i motivi per i quali Ilary Blasi avrebbe preso i Rolex di Francesco Totti ci pensa il settimanale Chi: “Perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli“. A quanto pare, aggiunge il giornale diretto da Alfonso Signorini: “Gli avvocati delle due parti si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale che eviti di ritrovarsi in tribunale, con fari puntati, a marzo 2023″.

