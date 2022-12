Francesco Totti confessione choc/ “Il divorzio? Mi costerà molto ma con Ilary…”

Francesco Totti e le parole sul divorzio con Ilary Blasi: ecco cosa ha detto

Francesco Totti è nel pieno del divorzio con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma si è rifatto una vita con Noemi Bocchi con cui sembra andare tutto a gonfie vele. Il Pupone, però, deve ancora affrontare tutto l’iter della separazione che non è certo qualcosa di piacevole.

Sembra che dopo aver guardato la partita di calcio a 8 tra la Weeze e la Roma, negli spogliatoi, Francesco Totti abbia detto: “Ragazzi sono sincero, mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto vedrete“. Insomma, pare che il calciatore sia convinto che andrà tutto per il meglio con la sua ex moglie; sarà davvero così? Intanto, Ilary ha ritrovato l’amore con un imprenditore tedesco, con il quale non si nasconde neanche sui social.

Francesco Totti, divorzio Ilary Blasi e attacco di Fabrizio Corona

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno conducendo una battaglia legale, non indifferente, per il divorzio. A ricostruire i complessi eventi in tribunale ci ha pensato Novella 2000: “Se l’amore con Noemi procede a gonfie vele, la battaglia giudiziaria con la madre dei suoi figli potrebbe non essere sanguinosa come si diceva fino a poco tempo fa. Nel corso della prima udienza in tribunale, stando alle prime ricostruzioni, Ilary avrebbe negato il furto dei famosi Rolex. Per la conduttrice pare che si tratti di regali, che tra l’altro non vuole indossare ma lasciare in eredità ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel”.

A lanciare benzina sul fuoco nella già complicata situazione tra Francesco Totti e Ilary, si è aggiunto Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi in occasione di un’intervista al Peppy Night Fest, programma di una tv privata, ha menzionato i presunti tradimenti del calciatore: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media cinquecento volte l’anno per vent’anni”.











