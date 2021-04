Francesco Totti/ Da Pio e Amedeo: “Faremo di lui una rockstar”

C’è anche Francesco Totti, tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima sera, lo spettacolo capitanato dal duo comico Pio e Amedeo in onda ogni venerdì sera su Canale 5. In un’intervista rilasciata questa settimana al Messaggero, Pio e Amedeo hanno anticipato la loro intenzione di fare di Totti una vera e propria rockstar: “Faremo mettere a Claudio Baglioni lo smalto nero per stare al passo con i Maneskin”, si legge nell’intervista. “E lo stesso processo di modernizzazione lo faremo subire anche a Francesco Totti: a ogni ospite nel suo campo”. Dopo il successo della scorsa puntata (si parla di oltre 4 milioni di telespettatori), i due foggiani sono pronti a tornare in tv nelle solite vesti dissacranti e ‘irriverenti’ anche nei confronti di un mostro sacro del calcio come Francesco Totti. Alla luce del riscontro positivo ottenuto dal loro debutto, Pio e Amedeo tornano più forti di prima: “Per la prima volta dopo Sanremo abbiamo messo tutti d’accordo”.

Dal canto suo, Francesco Totti è appena reduce dalla messa in onda su Sky di Speravo de morì prima, la serie tv dedicata appunto al racconto della vita dell’ex capitano della Roma. Una serie che ai protagonisti ‘collaterali’ come Antonio Cassano non è affatto piaciuta. Il motivo? Dalla serie emerge un ritratto spietato di Cassano, descritto tra l’altro come un festaiolo irresponsabile poco somigliante a chi è lui davvero. Diverso il punto di vista di Francesco: “Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene”. Il 12 aprile, dopo le critiche di Cassano, Striscia la notizia ha consegnato a Totti il Tapiro d’Oro. Nella stessa occasione, lui ha dichiarato: “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria”. Alle feste partecipavano, insomma, ma “sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”.

La sorpresa di Ilary Blasi a Francesco Totti

Sempre a Striscia, Francesco Totti ha commentato il caso degli insulti all’indirizzo di Gianmarco Tognazzi, Luciano Spalletti nella finzione: “Mi dispiace. Penso che Gianmarco abbia interpretato benissimo Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato”. Non manca una battuta su Greta Scarano, l’attrice che nella serie interpreta Ilary Blasi: “Greta è una bella ragazza, ma (con Ilary, n.d.r.) non c’è gara”. Per la cronaca, Francesco e Ilary sono innamoratissimi: sui loro rispettivi profili Instagram compaiono spesso foto e video che li immortalano insieme durante simpatici siparietti di vita familiare. Come quello ripreso di recente da lui: nel video si vede Francesco entrare in camera da letto e accorgersi della dolce sorpresa che la moglie gli ha preparato. Sul letto ci sono due nuovi cuscini con sopra ricamate le loro iniziali, ‘I’ e ‘F’, e sotto a uno di questi un biglietto con la scritta “Ti amo”.

