Francesco Totti, dedica a Ilary Blasi per i 40 anni/ “Ci aspetta tanta vita insieme”

Venti anni insieme, una bella famiglia, tre figli e tanto amore e rispetto, non solo sui social ma anche fuori, questi sono Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia ‘normale’ dello showbiz italiano che oggi si ritrova a festeggiare un traguardo importante, quello dei 40 anni della conduttrice attualmente in onda con l’Isola dei Famosi 2021. Lei sui social ha mostrato già alcuni regali ricevuti, e lui ha deciso di usare Instagram per postare una loro foto e fare una dedica speciale alla moglie scrivendo: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio”.

Francesco Totti, dedica a Ilary Blasi per i 40 anni

La conduttrice oggi compie 40 anni e per l’occasione Francesco Totti non solo le ha fatto una dedica sui social promettendo un futuro lungo e felice ancora insieme, ma ha messo insieme una serie di foto inedite per un video che ha postato nelle sue storie. Ilary che si occupa di cani e gatti, che fa le facce buffe in giro per il mondo o sulla bici insieme ai suoi figli. Ilary in pigiama al fianco al marito o in vacanza tra mare e montagne, ma con un unico filo rosso, quello dell’amore, lo stesso che lei ha protetto dai pettegolezzi nella storica sfuriata contro Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip ormai un paio di anni fa. Come festeggeranno i due e cosa avrà organizzato Totti per la sua amata moglie?

