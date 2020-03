Francesco Totti/ Di Vaio e Cassano i suoi angeli custodi (Celebrity Hunted)

Francesco Totti è uno dei concorrenti di Celebrity Hunted, il reality game trasmesso in esclusiva venerdì 20 marzo 2020 su Amazon Prime Video. Prosegue la fuga dell’ex numero 10 della Roma che nella seconda ed ultima puntata si recherà nella città di Arezzo grazie alla complicità di due cari vecchi amici. Proprio così, Totti è tra i concorrenti del nuovo reality di Amazon che consiste nello scappare per 14 giorni cercando di non farsi rintracciare da alcuni investigatori. I concorrenti hanno a disposizione solo un bancomat da cui possono prelevare massimo 70 euro e un cellulare senza però l’accesso ad internet. Durante la prima puntata l’ex campione ha stupito davvero tutti per la sua furbizia; Totti, infatti, scappato da Roma si è messo alla ricerca di un posto tranquillo dove trascorrere la prima notte. A sorpresa Totti ha pensato bene di far perdere le sue tracce travestendosi da prete e recandosi in un convento dove ha riposto in una modesta cella a Bassano Romano. Non solo, l’ex calciatore ha potuto contare anche sull’aiuto di un sosia per tessere una trappola agli investigatori.

Francesco Totti in fuga dal convento ad Arezzo

Durante la seconda puntata di Celebrity Hunted, Francesco Totti è pronto a sfuggire ancora una volta dal gruppo di investigatori. Per farlo questa volta ricorrerà all’aiuto di alcuni grandi amici e colleghi. Lasciato il convento di Bassano Romano, infatti, Totti nei pressi del casello autostradale di Arezzo si incontra con Alberto Aquilani, vecchio compagno di squadra, che gli darà un passaggio fino alla città di Firenze. La fuga non sarà del tutto semplice, visto che i cacciatori sono sulle sue tracce, ma Totti è pronto a tutto per proseguire il gioco e così chiederà l’aiuto di Marco Di Vaio e Antonio Cassano. Una nuova esperienza televisiva per Totti che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato il motivo che l’ha spinto ad accettare la proposta di Amazon Prime Video: “era l’occasione di provare una cosa nuova.

Io per tutta la vita ho fatto un altro lavoro, sa?”. Un gioco a cui si è presentato già in gran forma visto che tutti i giorni si allena e questo gli ha permesso di avere sempre la testa tranquilla. La parte più difficile della sua fuga non è stato tanto lo scappare via, ma stare lontano dalla moglie Ilary Blasi e dai figli: “separarsi da Ilary e dai nostri figli. Non potevo neanche chiamarli al telefono. Anzi, non ce l’avevo proprio, il mio telefono. Me ne hanno dato uno apposta per il programma”.



