Francesco Totti, dolci auguri a Ilary Blasi/ “Il regalo mio più grande, ti amo”

Oggi è un giorno speciale per Ilary Blasi che compie gli anni alla soglia dei suoi primi 40 anni e che, tra gli auguri di parenti e amici sui social, ha ricevuto quelli più dolci firmati da Francesco Totti. Il Capitano giallorosso ha pensato bene di festeggiare la moglie prima con una foto postata su Instagram e poi con un lungo video che ha pubblicato nelle storie mettendo insieme alcune delle più belle foto della moglie con in sottofondo alcuni dei versi più belli di Tiziano Ferro al grido di “Il regalo mio più grande”. Totti non poteva scegliere canzone migliore mettendo insieme le foto che ritraggono la sua Ilary, storica compagna, sia dietro le quinte dei suoi programmi che nella vita di tutti i giorni al fianco dei loro tre figli tra risate e momenti romantici aspettando il tramonto insieme.

LA DEDICA DI FRANCESCO TOTTI A ILARY BLASI PER IL SUO COMPLEANNO

Ad accompagnare queste dolci dediche, una frase semplice ma rumorosissima: “Auguri amore mio. Buon compleanno, Ti Amo”, parole semplici e cariche di significato proprio come si mostra ogni giorno la loro storia d’amore, una vita insieme contro i gossip, contro gli stereotipi del calciatore e della velina che è riuscito a superare anche la burrasca quando si parlava di un presunto tradimento di Totti ai danni della moglie e che continua a rimanere saldo da quel 19 giugno 2005, giorno del loro matrimonio da cui sono nati Cristian, Chanel e Isabel.

Ecco il video del momento:

Auguri amore mio… buon compleanno ❤️❤️





