Francesco Totti dopo gli incontri clandestini sullo yacht con Noemi va sotto casa di lei/ Intanto Ilary…

Francesco Totti avvistato di notte al Circeo sotto casa di Noemi Bocchi, proseguono gli incontri clandestini

Francesco Totti beccato ancora dal Settimanale Chi. Nonostante i tentativi per non farsi beccare, l’ex capitano della Roma è stato nuovamente paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi. Sul nuovo numero di Chi sono stati pubblicati degli scatti inediti in cui si vede Totti entrare nella casa al Circeo di Noemi Bocchi. Le fotografie mostrano l’ex capitano della Roma il 19 agosto a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un amico alle 22.30 della sera per entrare nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto, come si vede dalle immagini, è lo stesso in cui Noemi, qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Secondo alcune indiscrezioni, Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero insieme da circa un anno ma da quando la notizia ha iniziato a circolare, l’ex capitano della Roma ha evitato di farsi vedere in luoghi mondani.

Come mai però Totti non è ancora uscito allo scoperto con Noemi? Un motivo c’è e a svelarlo ci ha pensato il Settimanale Chi. Le pratiche della separazione con Ilary Blasi sono ancora all’inizio e la relazione con un’altra donna potrebbe avere un peso: “È cambiato qualcosa da quando la loro storia è diventata pubblica e da quando Totti si è separato da Ilary? No e sì. No, Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. Sì, in termini pratici e strategici. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi”. Intanto, Ilary continua a godersi le sue vacanze in famiglia. Dopo essersi rifugiata dai suoi affetti nelle Marche è da poco volata in Croazia con Isabel. Un atteggiamento diverso quello di Ilary che ha cercato di tenere i figli lontano dal gossip a differenza di Totti che sembra non resistere alla tentazione di vedere Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarà pronta ad uscire allo scoperto e ad ufficializzare la loro relazione quando lo sportivo sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche per la separazione non sono state ancora avviate ma c’è da scommettere che si tratterà di una battaglia legale aspra e dura considerando il patrimonio da spartire.

Totti e Ilary Blasi devono spartire infatti equamente un impero economico formato da sette società con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del Capitano. Ilary Blasi aveva coinvolto i parenti nelle attività di famiglia. Non solo Melory e Silvia ma anche il padre. Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C’è poi la casa a Sabaudia e l’appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Il patrimonio della coppia si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.

