Francesco Totti e Annamaria Bernardini De Pace, cosa è successo?/ Roberto Alessi, “Nessun malumore ma…”

Francesco Totti e Annamaria Bernardini De Pace, nessun malumore. Colpo di scena…

La scorsa settimana Francesco Totti ha deciso di licenziare il suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace. L’ex capitano della Roma avrebbe scelto di fare un passo indietro per cercare un accordo equo con Ilary Blasi nell’interesse dei tre figli. Ma è andata davvero così? E’ stato Totti a revocare l’incarico ad Annamaria Bernardini De Pace o è stata l’avvocato a rinunciare? Sul Settimanale Novella 2000 si profila in realtà una terza ipotesi. Francesco Totti e Annamaria Bernardini De Pace si sarebbero lasciati di comune accordo. Pertanto non sarebbe stato Francesco Totti a licenziare di sua volontà Annamaria Bernardini De Pace in quanto condizionato dal giudizio del suo entourage, Noemi Bocchi compresa.

Per il momento Francesco Totti è assistito da Antonio Conte, l’avvocato storico della Roma. Annamaria Bernardini De Pace intanto ha augurato a Francesco Totti tutto il meglio possibile: “Ormai mi ero affezionata. E’ un uomo al quale è impossibile non voler bene”, ha sottolineato. Nessun rancore dunque tra i due. Annamaria Bernardini De Pace non ha raggiunto l’accordo consensuale con il legale di Ilary Blasi e ha deciso di fare un passo indietro dopo essersi consultata con Francesco Totti.

Intanto Francesco Totti è stato beccato a cena con Noemi Bocchi in un noto ristorante di Roma assieme alla figlia Isabel e alla figlia della compagna. Totti e la Bocchi hanno scelto il prestigioso ristorante “Le Vele”, sito nel quartiere Aurelio di Roma, dove l’ex capitano giallo rosso è di casa. Le bambine sembrano essere ormai molto amiche, proprio qualche settimana fa avevano accompagnato Totti e la Bocchi a vedere un attico e super attico a Roma Nord. Nelle foto si vedono le due bambine servire al tavolo ai genitori le pietanze a base di pesce del ristorante.

Francesco e Noemi nonostante sembrano discutere per un attimo nel corso della serata, mettono da parte i malumori e si concentrano sulle piccole. I due hanno deciso da poco di andare a convivere insieme e hanno preso un appartamento a Vigna Clara. Francesco Totti sembra ormai aver dimenticato Ilary Blasi ed essersi lasciato alle spalle il matrimonio. Intanto Ilary e Totti si troveranno in tribunale il prossimo marzo: “Gli avvocati delle due parti si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale Cher eviti di ritrovarsi in tribunale, con fari puntati, a marzo 2023”.











