Francesco Totti e Chanel sempre più distanti. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del suo rapporto con la secondogenita dell’ex calciatore, e del ruolo di Noemi Bocchi, la sua attuale compagna. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, Noemi non avrebbe preso troppo bene i continui riferimenti al passato dell’ex capitano della Roma, in particolare quelli legati alla ex moglie. Una gelosia che, a quanto pare, si sarebbe fatta sentire anche nella vita quotidiana, tanto che alcuni gesti di Totti – come la famosa puntualizzazione sul significato della dedica “6 Unica”, da sempre legata a Ilary – sarebbero stati influenzati proprio da ciò.

Nel mezzo di tutto ciò, Chanel sembra essersi schierata apertamente dalla parte della madre, con cui mantiene un legame fortissimo. Come se non bastasse, l’ex capitano della Roma sarebbe totalmente contrario alla partecipazione della 18enne a programmi televisivi, così come alla sua carriera sui social, portando padre e figlia ancora più lontani.

Ilary Blasi replica a Francesco Totti: cos’ha fatto

Nel frattempo, Ilary Blasi ha deciso di rispondere a modo suo alle ultime dichiarazioni di Francesco Totti sulla maglia “Sei Unica“. La conduttrice, infatti, ha lanciato una velata stoccata sui social, indossando una maglietta con la scritta “Se lallero“, così da reagire in modo ironico, ma decisamente pungente, alle ultime mosse dell’ex marito. Insomma, nonostante siano passati alcuni anni dalla separazione, la tensione tra Ilary e Francesco è sempre più viva, complice, ora, anche il distanziamento tra l’ex calciatore e la figlia Chanel.