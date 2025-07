Francesco Totti è gelo con la figlia Chanel? Lei rompe il silenzio con un video su tik tok mentre è in vacanza con la mamma Ilary Blasi: il rumor

Francesco Totti e la figlia Chanel non si parlando più? Lei rompe il silenzio con un video nostalgico

Continua ad essere al centro del gossip la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, dopo le accuse reciproche e gli attacchi i due sembrano aver voltato pagina e trovato un loro equilibrio con i rispettivi nuovi compagni. La loro separazione ha avuto, ovviamente, un forte impatto anche sui tre figli: Christian, Chanel e Isabel ed è notizia dei giorni scorsi che pare che ci siano tensioni tra Francesco Totti e la figlia Chanel, a lanciare l’indiscrezione è stato il magazine Oggi che ha parlato di un silenzio crescente tra padre e figlia testimoniato anche dal silenzio sui social dove non vengono più postati scatti di tenerezza e dolcezza tra i due.

E mentre impazza il rumor sul presunto gelo tra papà Francesco e la figlia Chanel, quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio, indirettamente, postando sul suo profilo TikTok un tenero video dei suoi genitori. La 18enne ha deciso di condividere con i suoi follower un video dolcissimo dei suoi genitori Francesco e Ilary ai tempi del loro fidanzamento, quando giovanissimi si trovavano in riva al mare rilassati, sorridenti e complici. La showgirl indossava una maglia dell’AS Roma così come lo storico capitano. Un dettaglio simpatico è il fatto che la Blasi giochi con la maglia di Totti tirandola dal bordo in modo da creare un effetto ottico buffo e simpatico.

Chanel Totti e il video nostalgico sui genitori Francesco Totti e Ilary Blasi: replica ai rumor?

Il video di Chanel sui genitori Francesco e Ilary Blasi è stato postato inizialmente da una follower della coppia e poi ripostato dalla 18enne a riprova che nonostante la separazione l’affetto per i suoi genitori è rimasto immutato. In molti hanno interpretato tale video come la voglia della giovane di rivedere i suoi genitori di nuovo insieme, felici e spensierati come un tempo. Altri invece lo hanno interpretato come un modo per replicare alle insinuazioni dei giorni scorsi secondo cui il rapporto tra Totti e la figlia fosse in piena crisi tra freddezza e tensioni. Un replica senza sarcasmo e polemiche ma solo piena d’affetto e magari un po’ di nostalgia.