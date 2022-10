Francesco Totti e Ilary Blasi, 14 ottobre udienza borse e Rolex/ Battaglia legale…

Francesco Totti e Ilary Blasi si ritroveranno in tribunale venerdì 14 ottobre 2022, ma non sarà ancora il momento utile per discutere della loro separazione. Quel giorno, infatti, il giudice civile dovrà decidere delle ormai tristemente note borse della conduttrice tv, che il calciatore ha ammesso di avere fatto sparire quando si è accorto che sua moglie, accompagnata dal padre, si era recata in banca e aveva prelevato dalla cassetta di sicurezza i suoi orologi Rolex. “E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”, ha detto recentemente il “Pupone” sul “Corriere della Sera”.

A proposito di tale questione, nei giorni scorsi, si legge sul quotidiano sopra menzionato, Alessandro Simeone, l’avvocato che difende Ilary Blasi dal marito Francesco Totti, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. Di conseguenza, il prossimo 14 ottobre il giudice prenderà in esame il caso, senza dimenticare che, nel mentre, anche l’ex capitano della Roma, con i suoi legali, si è mosso per recuperare tutti gli orologi del celebre marchio elvetico che Ilary Blasi gli avrebbe fatto sottratto.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, SCONTRO IN TRIBUNALE PER BORSE E ROLEX: GLI OROLOGI NON POSSONO ESSERE VENDUTI

Ancora il “Corriere della Sera”, a proposito della sottrazione di orologi da parte di Ilary Blasi ai danni del marito Francesco Totti, precisa che la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” “non può essere accusata di furto, perché il fatto è accaduto nell’ambito familiare, tra congiunti. Il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato. E Ilary non lo è ancora”.

Tuttavia, occorre prestare attenzione a un aspetto ulteriore: “Qualora i Rolex fossero venduti, il loro acquirente sarebbe considerato colpevole del reato di ricettazione“. Dunque, nel caso che i Rolex siano realmente messi in vendita, i potenziali compratori sono avvisati…

