Svelata la data del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lei dopo l'addio ufficiale convolerà a nozze con il compagno Bastian Muller.

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto non poco discutere negli ultimi anni, i loro tantissimi fan non si aspettavano affatto il loro addio perché erano sempre apparsi molto complici e innamorati. Dopo che il loro matrimonio è giunto al capolinea hanno iniziato a farsi la guerra, un chiaro segnale che non erano assolutamente in buoni rapporti, per i loro ‘battibecchi’ si sono ritrovati spesso al centro del gossip.

Entrambi hanno ritrovato l’amore dopo la separazione, lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller, ad oggi a tenerli ‘uniti’ restano però i loro tre figli. In questi anni Ilary Blasi e Francesco Totti si sono accusati duramente a vicenda ed è stata una continua guerra in tribunale che ha creato non poche tensioni all’interno della loro famiglia. Dopo un lunga e dolorosa battaglia però sembrano essere finalmente pronti a mettere fine al loro matrimonio. E’ stata infatti fissata per il 21 marzo 2026 la sentenza definitiva di divorzio, da quel giorno i due diventeranno ex marito e moglie ufficialmente.

Ilary Blasi tra pochi mesi divorzierà da Francesco Totti: dopo l’addio ufficiale sposerà Bastian Muller

Da anni la nota conduttrice ha ritrovato l’amore e la felicità con Bastian Muller, con lui sembra essere davvero serena e il loro rapporto col tempo è diventato sempre più solido. Alcune fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che lei vorrebbe risposarsi dopo che il suo matrimonio con l’ex capitano della Roma sarà ufficialmente finito. Nei mesi scorsi si era già parlato della possibilità che i due convolassero a nozze, diverse erano le voci secondo le quali l’imprenditore tedesco avrebbe fatto a Ilary Blasi una romantica proposta di nozze mentre erano in barca sul Lago di Como.

Cambiamenti in vista anche per Francesco Totti, Il Messaggero ha fatto sapere che cambierà casa dopo aver litigato con il proprietario dell’appartamento. A quanto pare l’ex calciatore e la compagna Noemi Bocchi andranno a vivere nella zona dei Colli della Farnesina in un appartamento lussuoso.