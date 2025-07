Niente affido condiviso per i preziosi Rolex: prosegue la querelle giuridica tra Francesco Totti e Ilary Blasi nel merito della separazione.

La telenovela dei Rolex sembrava essere giunta al termine lo scorso 7 luglio 2025 con la decisione di un affido condiviso per Ilary Blasi e Francesco Totti nel merito del procedimento giuridico per la separazione. Come riportato dal settimanale Gente – spiega Leggo – sembra che però la realtà dei fatti sia diversa dalle premesse e che la querelle per i preziosi orologi sia tutt’altro che conclusa. Stando alle indiscrezioni, quanto sentenziato dal giudice rimanda la titolarità dei beni ad una nuova udienza che si terrà il prossimo autunno; fino ad allora, i Rolex sarebbero conservati in una cassetta di sicurezza senza che nessuno dei due ex coniugi possa effettivamente beneficiarne.

Dunque, tutto ancora da definire per il caso Rolex e pare che il più indispettito sia proprio Francesco Totti, forte di una documentazione tale da avvalorare la proprietà degli oggetti di valore. “Stanco dei continui litigi e sarebbe felice di mettere la parola fine sulla questione” – si legge sul settimanale – ed effettivamente la situazione potrebbe prolungarsi ulteriormente oltre l’udienza del prossimo autunno nel caso in cui Ilary Blasi decida di fare appello laddove la decisione del giudice dovesse andare contro i suoi interessi e auspici.

Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi: quanto valgono i preziosi orologi contesi dagli ex coniugi?

Nel frattempo, torna in auge la curiosità in riferimento al valore economico dei Rolex contesi da Francesco Totti e Ilary Blasi. Parliamo di orologi particolarmente preziosi non solo per marchio ma soprattutto per valore economico; fattori che avvalorano il senso della querelle che si protrae dalle prime settimane successive alla rottura ufficiale tra i due. Come racconta Leggo, sarebbero 4 i modelli contesi ma uno di questi varrebbe oltre la metà del valore totale: circa 550 mila euro, un Rolex Daytona Rainbow. Sommando il resto delle cifre si arriverebbe ad un totale di 770 mila euro; resta ora da capire chi verrà affidata la proprietà degli orologi preziosi e dunque di riflesso del valore economico corrispondente.