Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Bookmakers non credono/ Matrimonio continuerà

È crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi: così dicono i rumors (tanto che entrambi pare abbiano trovato altre fiamme) ma i bookmakers non ci credono. In base a quanto risulta su Oddsdealer.net, un fornitore di quote noto a livello internazionale, infatti, la possibilità che il matrimonio tra la bandiera della Roma e la showgirl possa proseguire a gonfie vele non sono remote.

Gli analisti, secondo quanto riportato da Agipronews, dunque, scommettono sul lieto fine. L’ipotesi che i due coniugi riescano a superare il momento negativo e continuino a stare insieme, infatti, è fissata a 1,40, mentre la quota relativa alla separazione, dopo diciassette anni di matrimonio e tre figli, raddoppia a 2,80. Si tratta soltanto di numeri, cosa accadrà realmente non è dato saperlo. La speranza di chiunque, ad ogni modo, è che la storia della coppia, tra le più note e apprezzate del mondo dello spettacolo, vada avanti. Gli indizi in merito al contrario, tuttavia, sono tanti.

Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Bookmakers non credono agli indizi sulla separazione

I bookmakers non credono dunque alla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi: gli indizi emersi nei giorni scorsi non sono stati sufficienti a convincere gli analisti. Il tutto è partito da una lite ai Castelli Romani, ma pare che il momento “no” vada avanti ormai da mesi. A settembre scorso, ad esempio, pare che la showgirl non abbia partecipato alla festa di compleanno del marito. L’ex attaccante della Roma, da parte sua, è stato beccato qualche giorno fa allo Stadio Olimpico insieme alla sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Ad oggi, da parte della coppia, non ci sono state ad ogni modo né conferme né smentite: agli scommettitori non resta dunque che portare avanti le proprie ipotesi. Ci sarà un lieto fine come tutti sperano oppure è davvero arrivato il culmine della tempesta?



