Francesco Totti e Ilary Blasi filmati a letto insieme/ Video intimo virale sui social

Francesco Totti e Ilary Blasi beccati a letto insieme. Sono stati filmati da un’amica e così il momento intimo è finito sui social. L’ex capitano della Roma e la moglie hanno trascorso il weekend a Londra insieme ad alcuni amici, ma non si aspettavano che sarebbero stati pizzicati in un momento “intimo”. Tutto è accaduto nell’appartamento che la coppia condivideva con la comitiva. Al termine di una serata trascorsa in un locale, un’amica si è intrufolata nella camera della coppia e ha filmato quello che stava accadendo. Lo scherzo è avvenuto alle quattro e mezza del mattino ed è stato documentato su Instagram proprio nelle “stories” di Ilary Blasi. Il marito Francesco Totti è ripreso in primo piano, ma non sembra affatto disturbato dallo smartphone che li riprende, mentre Ilary si nasconde sotto le coperte e oppone resistenza all’incursione dell’amica. Paragonati a Sandra e Raimondo, i due coniugi dormono insieme nel lettone e le immagini sono destinate a diventare virali.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, DAL VIDEO AL COMPLEANNO DI CHRISTIAN

Nei giorni scorsi invece Ilary Blasi e Francesco Totti si sono mostrati in vesti meno “intime” per il compleanno del loro primogenito. Christian infatti ha compiuto 14 anni e la coppia ha riunito tutta la famiglia per festeggiarlo. Con loro al ristorante c’erano tanti invitati, tra cui anche Melory e Silvia Blasi, sorelle della showgirl, oltre alle due figlie minori della coppia. Una tavolata lunga e piena di gente, con Christian emozionato nello spegnere le candeline. Ilary Blasi sempre bella e scintillante, indossava un abito argentato, invece papà Francesco aveva optato per un look più casual. Era infatti vestito in jeans e maglietta bianca. Prima della festa in un noto ristorante di Roma, la famiglia Totti ha fatto gli auguri via social a Christian. «Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio», ha scritto papà Francesco. «Con te sempre… ti amo», il messaggio invece della mamma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA