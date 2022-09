Francesco Totti e Ilary Blasi, il problema degli alimenti/ Cifre inconciliabili e…

Francesco Totti e Ilary Blasi, distanza per gli alimenti: richieste inconciliabili

La separazione consensuale per Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai un’alternativa più che remota: la coppia non ha infatti trovato l’accordo legale e dunque sarà guerra in tribunale. Uno dei nodi su cui si è concentrato il confronto tra i due ex è il mantenimento dei figli, sul quale le posizioni sono state distanti, come riferisce il Corriere della Sera. La conduttrice Mediaset avrebbe infatti chiesto all’ex marito alimenti piuttosto sostanziosi: 20.000 euro al mese per lei e 17.500 euro per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (circa 5.800 euro ciascuno).

Il totale di 37.500 euro mensili totali, sia per l’ex moglie sia per i figli, è parsa cifra esagerata per Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma, come riferisce il quotidiano, avrebbe infatti proposto 7.000 euro mensili per i tre figli e neanche un euro per lei. Richieste inconciliabili e che denotano una differenza marcata di esigenze. Anche per questo motivo l’ex coppia d’oro della televisione e dello sport non ha trovato il giusto compromesso e il divorzio, che inizialmente si sperava fosse consensuale, troverà probabilmente epilogo nella sede di un tribunale.

Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più distanti

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non esserci più alcun filo ad unirli, se non l’amore per i figli. La conduttrice e l’ex calciatore sono ormai distanti su tutto e i rapporti sono ulteriormente naufragati dopo la discussa intervista rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera. Lui ha ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi, ma ha rivelato di non essere stato il primo a tradire nella coppia. Il riferimento è alla presenza di un presunto amante nella vita della Blasi, individuato nel personal trainer Cristiano Iovino ma senza ancora prove effettive.

Nella coppia è guerra aperta, come la presunta decisione della conduttrice di svuotare le cassette di sicurezza che tenevano in banca e sottrarre i preziosi Rolex appartenenti all’ex marito. E ad aggiungere il carico da novanta ci ha pensato un grande amico di Totti, Alex Nuccetelli, intervenuto più volte per prenderne le difese ed attaccare la Blasi. A suo dire, infatti, la conduttrice l’avrebbe denunciato e avrebbe cercato in tutti i modi di ostacolarne la carriera, bloccando ogni sua possibile partecipazione ai reality Mediaset.











