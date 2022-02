Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi?/ “Non solo flirt: anche questioni economiche”

Non sarebbe servita la doppia smentita da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti a spegnere il fuoco sul gossip che da giorni circola in merito alla loro presunta crisi in corso. Quotidiani, portali di gossip e social cavalcano l’onda tra indiscrezioni più o meno anonime. Se la conduttrice Mediaset si era limitata a smentire a suo modo i rumors con una linguaccia più che eloquente e la Story che riprendeva la famiglia al completo fuori a cena, l’ex Capitano della Roma era stato più chiaro, parlando esplicitamente di “fake news” attraverso un video postato sulle sue Instagram Stories. Tuttavia, i più pignoli avrebbero notato come nei loro passaggi social entrambi i protagonisti dell’accesissimo gossip mancavano della fede al dito.

Il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino insiste avanzando l’ipotesi di presunti e assolutamente non confermati (né provati) flirt da ambo le parti. Noemi Bocchi e l’ex calciatore si frequenterebbero da mesi: “Qualcuno li avrebbe visti scambiarsi effusioni in un ristorante dei Parioli. Per San Valentino lui le avrebbe inviato 13 rose rosse”. Sempre secondo Dagospia, sarebbe stato il pr e body builder Alex Nuccetelli a presentarli, lo stesso che fece da “Cupido” tra Ilary e Totti. L’ex marito di Antonella Mosetti sarebbe dovuto entrare nel cast dell’Isola dei Famosi condotta proprio dalla Blasi ma poi sarebbe saltato tutto. In merito alla conduttrice, scrive Dagospia, si sarebbe spesso vista a cena con l’attore Luca Marinelli, amico della sorella Melory.

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? I presunti motivi

Oltre alle presunte questioni sentimentali che avrebbero portato a far esplodere il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti, il quotidiano Il Corriere della Sera, porta alla luce anche altrettante presunte “questioni economiche”. Stando a quanto si legge sul giornale di via Solferino, “Ormai la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine del Campione nel mondo […] è passata sempre più nelle mani delle sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti, che avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco”. Un fatto che sarebbe stato mal digerito dall’interessato che non avrebbe potuto fare molto, “visto che molte quote e attività sono intestate alla moglie”.

Totti e Blasi, oltre marito e moglie, il Corriere li definisce “un’azienda milionaria”: “Separarsi sarebbe complicato, costoso e sconsigliabile. Una sofferenza da ogni punto di vista. Ed è anche per questo, oltre che per amore degli adorati figli Cristian, Chanel e Isabel, che Francesco e Ilary, se mai c’è stata rottura, cercheranno di restare insieme”, conclude il quotidiano.



