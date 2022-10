Francesco Totti e Ilary Blasi nella stessa villa/ Ma parlano solo tramite Whatsapp…

Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero attendendo la prima udienza di separazione nella stessa villa, limitando al massimo i contatti e, quando ce n’è di bisogno, comunicherebbero tramite Whatsapp. Nessuna conversazione o chiamata diretta tra Totti e Blasi secondo quanto riferiscono alcuni amici della coppia. Solo comunicazioni di servizio all’interno della villa dell’Eur a Roma, dove i due stanno ancora insieme ai figli. Totti e Blasi occupano la propria porzione separata della villa: fanno di tutto per non incrociarsi, almeno fino alla prima udienza di separazione fissata per il prossimo 14 ottobre.

Totti trasloca vicino a Noemi Bocchi verso Roma Nord?/ L'indiscrezione

A riportare lo stato di convivenza forzata di Francesco Totti e Ilary Blasi nella villa all’Eur è Di Più. “Francesco e Ilary non si parlano più“, scrive il settimanale. Nonostante le provocazioni della conduttrice televisiva, l’ultima delle quali davanti al negozio di Rolex della scorsa settimana, la coppia sarebbe “ai ferri corti” e non esisterebbe comunicazione. L’unico modo per parlare, dell’indispensabile, è Whatsapp.

Francesco Totti, la sorpresa di Noemi/ Bendato e portato dove chiese la mano a Ilary

Francesco Totti e Ilary Blasi, in attesa dell’udienza vivono nella villa all’Eur ma senza parlarsi

Francesco Totti e Ilary Blasi se la vedranno in tribunale venerdì 14 ottobre prossimo per la prima udienza di separazione. E, almeno dalle premesse, ci sarà battaglia. La conduttrice infatti chiederà, attraverso il suo legale Alessandro Simeone, che le vengano restituite le borse che Francesco Totti avrebbe nascosto. La circostanza sarebbe stata confermata tempo fa dallo stesso ex giocatore della Roma nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo. Si tratterebbe di una “ripicca”, scrive il sito Fanpage, nei confronti della conduttrice televisiva perché Francesco Totti avrebbe subito la sottrazione dei preziosi orologi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, 14 ottobre udienza borse e Rolex/ Battaglia legale…

Ragione per la quale, nella prima udienza di venerdì prossimo è possibile che i rispettivi legali di Francesco Totti e Ilary Blasi chiedano che vengano restituiti, reciprocamente, gli oggetti sottratti. Nel frattempo, la coppia continuerà a vivere nella villa all’Eur nella totale indifferenza e senza comunicare. Nessun vocale su Whatsapp, peraltro, e ovviamente nessun segnale di riavvicinamento come i tanti fan speravano. Anzi, il video della scorsa settimana di Ilary Blasi pubblicato sui social avrebbe aumentato l’astio di Francesco Totti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA