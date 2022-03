Francesco Totti e Ilary Blasi, pace fatta?/ “Chi” li fotografa assieme e…

Negli ultimi giorni si è molto parlato della presunta fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia, però, è stata vista dal settimanale “Chi” mentre trascorreva una tranquilla domenica insieme durante un pranzo di famiglia. Ricordiamo in tal senso che anche l’ex capitano della Roma era intervenuto sui social nei giorni scorsi per smentire queste voci di rottura, anche se pare che nessuno abbia realmente creduto alle sue parole.

Le foto pubblicate in esclusiva sul settimanale di Alfonso Signorini certificano il ritorno alla normalità della coppia, che potrebbe anche avere attraversato un periodo di difficoltà, come capita del resto a qualsiasi coppia di innamorati che si rispetti, lasciandoselo poi successivamente e rapidamente alle spalle. Stando alle istantanee diffuse, i due coniugi hanno passato una giornata insieme all’insegna della felicità e della ritrovata serenità.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto pace?

Secondo le indiscrezioni che erano emerse in maniera anche piuttosto incontrollata nella settimana precedente, tra i motivi che avrebbero originato i presunti dissapori tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbero anche le finanze dell’ex calciatore, che sarebbero affidate alla famiglia della storica letterina di Passaparola. Il settimanale Chi, infatti, ha rivelato come negli ultimi mesi l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di pensare da solo e in totale autonomia alle sue finanze, soprattutto in merito all’accordo con DigitalBits, di cui Totti è diventato Global Ambassador.

Inoltre, Francesco Totti avrebbe compiuto questa operazione in solitaria, scegliendo persone estranee alla famiglia per dare seguito a questo accordo e rivelandone i dettagli ai suoi cari soltanto a posteriori, a cose fatte, creando così incomprensioni e malcontento. Le immagini che sono state pubblicate sulla rivista, però, dimostrerebbero che tutti i dissapori apparterrebbero ormai al passato e i problemi di coppia tra il “Pupone” e la sua Ilary sarebbero già stati mandati in soffitta.



