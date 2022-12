Francesco Totti e Ilary Blasi, passo in avanti del Pupone/ “Sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa pur di…”

Francesco Totti, l’intenzione per evitare la guerra in tribunale con Ilary Blasi

Continua a tenere banco la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex coppia d’oro dello sport e dello spettacolo ora ha ricominciato una nuova vita parallela: l’ex Capitano della Roma assieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi, Ilary Blasi al fianco di un misterioso uomo di nome Bastian, stando al gossip riportato da Chi. Tuttavia, se da un lato hanno ripreso in mano la propria vita sul fronte sentimentale, dall’altro sono tenuti a concludere la pratica della separazione che, per entrambe le posizioni, si spera possa essere consensuale.

Francesco Totti "vuole sposare Noemi Bocchi"/ Lo scoop: "Desidera un figlio da lei…"

A confermare l’intenzione di non ricorrere al tribunale è un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, che ha ricostruito in breve gli ultimi mesi dell’ex coppia, sommersa da rumors continui. La rivista riferisce come “L’ex campione eviterebbe volentieri la separazione giudiziale, che significherebbe l’inizio di una estenuante guerra all’ultima udienza. Chi lo conosce bene giura che Totti sarebbe disposto a rinunciare anche a qualcosa sul piano economico pur di non avere altre pressioni“.

Francesco Totti confessione choc/ "Il divorzio? Mi costerà molto ma con Ilary..."

Francesco Totti e Ilary Blasi: cresce l’ottimismo dopo la prima udienza

La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe dunque portare ad un accordo sulla spartizione del patrimonio e sui privilegi che entrambi otterrebbero. In particolare l’ex calciatore, come riferito da Nuovo, sarebbe anche disposto a qualche rinuncia in termini economici pur di sbrigare la pratica della separazione, chiuderla con serenità e, finalmente, aprire in via definitiva il nuovo capitolo della sua vita assieme a Noemi Bocchi.

D’altronde Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati per la prima volta in tribunale poche settimane fa, nell’udienza legata alla famosa questione dei preziosi Rolex sottratti dalla conduttrice all’ex marito. In quell’occasione, come riportano le indiscrezioni, si sarebbe aperto un vero e proprio spiraglio di pace e le due parti potrebbero finalmente giungere ad un accordo comune. Dopo essersi tanto amati e aver formato per anni una delle coppie più belle dello showbiz, la loro relazione è ormai ai titoli di coda. E ora per entrambi è tempo di ricostruire la propria strada, questa volta per sempre parallela.

Chanel Totti rifatta? Dura replica all'accusa/ "Non voglio somigliare a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA