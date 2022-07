Francesco Totti e Ilary Blasi, perché si sono lasciati?/ Lui deluso dalla famiglia…

Ilary Blasi ha un nuovo compagno? L’indiscrezione del Settimanale Oggi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a riempire pagine di giornali. La coppia ha annunciato la separazione con due comunicati distinti. Ilary ha scelto poche parole ed è volata in Tanzania assieme ai suoi figli. Francesco Totti ha invece riservato a Ilary parole più affettuose e non è sfuggito a molti il fatto che il calciatore abbia continuato a chiamarla moglie. Entrambi hanno fatto appello ai media di evitare speculazioni invocando la privacy per la propria famiglia. A causare la rottura nella coppia la presenza di un terzo incomodo. Noemi Bocchi è la nuova donna dell’ex capitano della Roma. La ragazza è apparsa in varie occasioni accanto al capitano e già nei mesi scorsi si era vociferato in modo insistente di una relazione tra i due.

Ilary Blasi/ I presunti flirt: da Alessio La Padula a Luca Marinelli, Spinalbese e...

Le foto pubblicate sul Settimanale Chi li hanno poi inchiodati. A quanto pare però Ilary non sarebbe rimasta con la mani in mano ma anche lei avrebbe voltato pagina con un nuovo compagno. Pare che si tratti di un ragazzo più giovane e che sia un personal trainer romano di base a Milano, già compagno di altre influencer in passato. Francesco Totti lo avrebbe scoperto proprio mentre tentava di ricucire la crisi e questo avrebbe portato allo strappo definitivo.

Alessio La Padula motivo della rottura Totti-Ilary?/ Sbotta l'ex Amici "Teste vuote e lingue lunghe"

Ilary Blasi e Francesco Totti, tra i motivi della rottura la presenza ingombrante della famiglia

A complicare ulteriormente le cose tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe stata la gestione del patrimonio. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal Settimanale Oggi, l’ex calciatore della Roma avrebbe faticato a gestire la presenza sempre più ingombrante della famiglia Blasi. In particolare, il suocero Roberto e il cognato Ivan Peruch hanno molto a che fare con le attività di famiglia. Oltre a gestire il centro sportivo dell’ex capitano della Roma guidano assieme a Ilary la società che stipula i contratti pubblicitari di Francesco. La crisi nella coppia Francesco Totti e Ilary Blasi è originata quando è venuto a mancare Enzo, il padre del capitano. Lui si è ritrovato sempre più solo e a spiazzarlo è stata l’eccessiva freddezza dimostrata dalla famiglia Blasi nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi e attacca il gossip/ "Che schifo!"

Proprio dopo quel terribile momento, Francesco ha avuto il covid e questo lo ha spinto a fare alcune riflessioni. L’ingresso di Noemi nella vita dell’ex calciatore della Roma è avvenuto proprio in questo particolare momento. Francesco ha perso la testa per Noemi e i due si sono frequentati in modo clandestino all’inizio. Poi la verità è venuta a galla quando Totti ha avuto un incidente in macchina. Noemi è stata la prima persona che è accorsa per dargli un aiuto. Un episodio che aumentato i sospetti anche negli amici della coppia Totti- Blasi che hanno subito intuito come il rapporto tra loro si fosse incrinato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA