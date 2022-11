Francesco Totti e Ilary Blasi, risate in tribunale/ “Dove sono borse?”, lui: “A casa”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora sposati: nessuno dei due sembra voler depositare in tribunale il ricorso al matrimonio…

Continua lo scontro, dal quartiere Eur di Roma, tra Ilary Blasi e Francesco Totti ma, questa volta, la loro separazione porta con sé un po’ di sane risate, come si evince dalle anticipazioni del nuovo numero di “Novella 2000”. Ebbene sì, sembra proprio che con l’udienza in tribunale del 14 ottobre si sia finalmente scoperto dove fossero finite tutte le borse della povera Ilary e il luogo dove Totti le avrebbe nascoste ha a dir poco choccato tutti i presenti all’udienza…

Ilary Blasi, topless mozzafiato/ Schiena nuda e fondoschiena in primo piano...

Ma andiamo con ordine: Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora, a tutti gli effetti, marito e moglie. I due, infatti, non sono ancora riusciti con i loro avvocati (Alessandro Simeone, per lei, e Anna Maria Bernardini de Pace, per lui) a trovare un compromesso sulla loro separazione. Non solo non riescono, ma non sembrano neppure volerlo visto che, nessuno dei due, ha depositato in tribunale alcun atto o ricorso per la separazione, rimanendo così di fatto, ancora a oggi, ufficialmente sposati. Il Pupone e la perla di Mediaset però non hanno esitato ad andarci giù pesante con l’udienza del 14 ottobre, volta a fare chiarezza sul simpatico gate borse-Rolex…

Totti e Noemi Bocchi: convivenza in un super attico/ La coppia pizzicata con i figli…

Ilary Blasi e Francesco Totti: dov’erano nascoste le borse di lei? La risposta genera ilarità in tribunale…

L’amore finisce, le borse invece… Rimangono per sempre! Ebbene sì, con l’ultima udienza in tribunale del 14 ottobre, Ilary Blasi ha potuto finalmente riabbracciare le sue amate borse. Quelle dal valore inestimabile che Francesco Totti, per dispetto, aveva ammesso al “Corriere della Sera” di aver fatto sparire, dopo che la stella di Mediaset, come per incantesimo, aveva fatto svanire tutti i suoi Rolex… Ma dov’erano finite le borse di Ilary? A rivelarlo, come vi dicevamo, è il settimanale “Novella 2000”, che racconta come, durante l’udienza, tutti si siano lasciati andare a grasse risate quando hanno scoperto dove le borse si trovassero.

Totti nega di aver scritto ad Antonella Fiordelisi/ Scoop e telefonata di Roberto Alessi: "Tutto falso"

Ilary: “Dove sono le borse?”. Totti: “In casa! Hanno solo cambiato armadio, cercatele e ci sono!”. Insomma, un gran baccano per nulla, visto che la Blasi le aveva proprio sotto la punta del naso… E i Rolex allora? Di questi ancora nessuna traccia. Nel frattempo i due, ancora marito e moglie, stanno rinforzando scudi, spade e armature per quello che sarà, l’inizio della vera battaglia: l’11 novembre infatti, in tribunale, prenderanno il via i tentativi di accordo sulla separazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA