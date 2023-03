Francesco Totti e Ilary Blasi: salta la prima udienza/ La richiesta del calciatore

Francesco Totti e Ilary Blasi; slitta il primo atto in tribunale

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere al centro di un nuovo colpo di scena. Nella giornata di domani si sarebbe dovuta tenere la prima udienza tra gli ex coniugi per dare avvio al procedimento giuridico volto a stabilire tutti i punti necessari per il divorzio. Ebbene, pare che l’ex calciatore abbia chiesto di rinviare a data da destinarsi la prima udienza al fine di poter giovare di maggiore tempo per ultimare la propria strategia difensiva.

Già alcune settimane fa, la data della prima udienza era stata oggetto di dibattito ma con protagonista Ilary Blasi. La conduttrice aveva infatti richiesto di anticipare la data prevista, trovando però il diniego da parte del giudice. Alla base del rigetto vi era la mancanza di un evidente urgenza che giustificasse la richiesta. Questa volta invece, ad avanzare una modifica è stato l’ex marito Francesco Totti, che pare abbia trovato il benestare del giudice avendo così ulteriore tempo per elaborare con i propri legali uno studio approfondito delle tesi per la difesa.

Il “caso” separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: le voci sul malcontento della conduttrice

A quanto pare, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dal punto di vista legale potrebbe richiedere più tempo del previsto a dispetto degli auspici. Sulla questione del rinvio non sono arrivate comunicazioni ufficiali dai diretti interessati, ma dai rumors circolati in rete pare che la conduttrice non abbia preso proprio benissimo la decisione del giudice di accettare la richiesta del suo ex marito. Il malcontento potrebbe essere spiegato dalla volontà di Ilary Blasi di archiviare il prima possibile la questione, come testimoniato dalla richiesta prontamente rifiutata di anticipare la data della prima udienza.

Ironia della sorte, mentre Ilary Blasi avrebbe sperato di poter archiviare la questione il prima possibile, si è ritrovata prima ad incassare il rifiuto del giudice sull’anticipo della data e poi un ulteriore rinvio. Nel frattempo, a dispetto delle voci circolate in rete, la conduttrice non sembra aver accusato il colpo: continua a gonfie vele la sua nuova liaison con Bastian Muller. I due sono stati di recente avvisati a cena nel ristorante di Alex Nuccetelli, grande amico del suo ex marito Francesco Totti. Quest’ultimo, segue il medesimo copione mostrando senza più remore l’evoluzione del suo rapporto con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Non resta a questo punto che attendere i nuovi risvolti legali e la comunicazione della nuova data prevista per la prima udienza.











