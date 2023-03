Francesco Totti e Ilary Blasi, salta la separazione consensuale/ Cosa sta succedendo?

Francesco Totti e Ilary Blasi: nessuna separazione consensuale

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli ex coniugi non sono riusciti a trovare un punto d’incontro e i rispettivi avvocati hanno smesso di sentirsi vista l’impossibilità di trovare un accordo, spiega il Corriere della Sera. Totti e Blasi si ritroveranno in tribunale il 14 marzo per la prima udienza della giudiziale. Al momento nessuno ha chiesto il rinvio. La questione del patrimonio sarebbe, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la più spinosa:

“Considerando che adesso Totti non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli. Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale”. Per quanto riguarda l’affido dei figli, la piccola Isabel dovrebbe restare con mamma, mentre i figli Cristian e Chanel potrebbero anche scegliere con quale dei due genitori vivere.

Francesco Totti e Ilary Blasi: Rolex e borsette

Prosegue a parte la causa civile relativa alla questione dei Rolex e delle borsette. Come rivelato dal Corriere della Sera, nella terza udienza – che s’è volta lo scorso 3 febbraio nel tribunale civile di Roma – la Blasi ha ribadito che i Rolex che ha prelevato lo scorso giugno dalla cassetta di sicurezza di famiglia e spostato in un’altra cassetta di sicurezza intestata solo a lei le appartengono, in quanto regalati da Totti. L’ex capitano della Roma, invece, ha dichiarato di non averli mai regalati alla ex moglie. “Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio”. All’inizio della prossima settimana ci sarà la quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni, che sceglierà quali testimoni ascoltare, tra i tanti proposti da entrambe le parti.

