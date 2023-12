Francesco Totti e Ilary Blasi, scatta la tregua?/ Il gesto sui social scatena i fan: cosa sta accadendo

Francesco Totti e Ilary Blasi, tensione rientrata grazie al like?

Cosa sta accadendo di nuovo tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Nei giorni scorsi sarebbe arrivato qualche segnale di distensione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset, reduce dal successo mediatico riscosso con Unica, il docufilm di Netflix. Il quotidiano Repubblica nelle scorse ore ha evidenziato come un like messo da Totti a uno degli ultimi scatti postati dalla Blasi su Instagram abbia in qualche modo contribuito ad alleggerire la tensione tra i due.” La foto è stata postata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine Ilary Blasi è in compagnia di alcune amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Tra i vari like è spuntato anche quello di Francesco Totti, e non è passato inosservato viste le recenti schermaglie tra i due”.

Rosy Chin, esplode lo scandalo lasagna al Grande Fratello 2023/ La sua ricetta viene attaccata

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno dunque mostrato quantomeno la volontà di concedersi una tregua dopo gli stracci volati nelle scorse settimane. Nessuno dei due si è recentemente esposto, ma l’intenzione di ammorbidire i toni pare chiara, soprattutto per i figli, coinvolti loro malgrado nella vicenda della separazione, con diversi dettagli svelati dalla Blasi in Unica.

Elisabetta Canalis rompe il silenzio: "Finito il mio matrimonio con Brian"/ "Come sono i nostri rapporti"

Ilary Blasi ancora protagonista grazie a Netflix, Francesco Totti in silenzio

Nelle scorse ore Ilary Blasi è tornata a infiammare i suoi fan lato Netflix, mentre Francesco Totti ha smesso di lasciare tracce sui social dopo il like galeotto dei giorni scorsi all’ex moglie. L’ex letterina è stata protagonista di un simpatico video con l’attore Pedro Alonso, che nelle prossime ore farà ritorno sulla piattaforma con l’attesa serie Berlino, spin-off de La Casa di carta.

Dopo il successo del documentario Unica, documentario in cui Ilary Blasi ha rotto il silenzio riguardo alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Netflix ha deciso di lanciare una simpatica ed esilarante intervista tra la conduttrice romana e l’attore spagnolo per il lancio della nuova serie Berlino, spin-off della celebre serie spagnola La Casa di Carta. La divertente gag il cui video è disponibile sui social della piattaforma streaming, vede i due personaggi molto diversi tra di loro chiacchierare in un bar con vista sul maestoso Colosseo. Nelle scorse ore Francesco Totti ha invece fatto perdere le sue tracce su Instagram. Solitamente nei primi giorni di gennaio il Capitano è solito concedersi una vacanza, come accaduto negli ultimi anni post ritiro.

Ilary Blasi e l'insolita intervista a Pedro Alonso (Berlino de La Casa di Carta)/ La gag fa impazzire il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA