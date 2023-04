Francesco Totti e Ilary Blasi, “scontro” anche in tv/ Lei all’Isola dei Famosi, lui…

Ilary Blasi e Francesco Totti, duello in tv: cosa succederà stasera

Questa sera assisteremo all’ennesimo “braccio di ferro” tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che però questa volta nulla avrà a che vedere con la loro chiacchierata separazione. La coppia, infatti, si fronteggerà in un “duello” certamente più leggero e a tratti simbolico, considerata la clamorosa coincidenza che li vedrà protagonisti. Entrambi gli ex coniugi saranno infatti protagonisti in tv, in trasmissioni ovviamente differenti ma in simultanea.

Come riporta Leggo, la bionda conduttrice Mediaset sarà impegnata su Canale5 con la seconda puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che ha preso il via lo scorso lunedì sera. L’ex calciatore, invece, sarà impegnato in simultanea su Dazn, ospite del programma condotto da Pierluigi Pardo Supertele, che tratterà i temi del campionato di calcio e che commenterà Atalanta-Roma, la partita del posticipo di Serie A.

Ilary Blasi e Francesco Totti sempre distanti ma, per coincidenza, per una sera uniti: domineranno entrambi la scena televisiva questa sera, in simultanea, ma saranno in onda su reti e canali differenti e in trasmissioni con tematiche nettamente opposte. Se l’ex Capitano della Roma commenterà il posticipo della sua squadra del cuore contro l’Atalanta, importantissimo anche ai fini di un piazzamento in Champions League per la prossima stagione, Ilary Blasi si prenderà la scena su Canale5 con L’Isola dei Famosi, il reality che ormai la vede fissa al timone da qualche anno.

Il programma adrenalinico ambientato in Honduras ha preso il via lunedì scorso. E, soprattutto, c’era grande attesa per il ritorno in tv della conduttrice, dopo i gossip su Francesco Totti e le questioni legate alla separazione. Il volto Mediaset ha ripreso in mano le redini dello show con la spigliatezza e la simpatia che la contraddistinguono, e ha anche lanciato una neanche troppo velata frecciatina all’indirizzo dell’ex marito. “Come sapete un uomo che era vicino a me non c’è più… parlo di Nicola Savino!“, l’ironica esclamazione della conduttrice in riferimento a Savino, opinionista della precedente edizione e ora sostituito da Enrico Papi.











