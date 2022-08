Francesco Totti e Ilary Blasi, separazione consensuale?/ Si rischia una lunga battaglia legale se…

Ilary Blasi e Francesco Totti, inizia la battaglia per la separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero incontrarsi a breve. Dopo un’estate in fuga dai paparazzi e dal clamore mediatico, Ilary Blasi è pronta a fare ritorno a Roma. Lo stesso vale per Francesco Totti che dovrà chiudere la villa di Sabaudia per tornare in quella dell’Eur. Gli ex coniugi si troveranno costretti a condividere le 25 stanze ancora per qualche altra settimana per il bene dei tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Il prossimo 1 settembre Ilary Blasi e Francesco Totti si vedranno per avviare le pratiche della separazione. Ilary si è affidata all’avvocato Alessandro Simeone che in passato ha assistito Simona Ventura, Chiara Giordano e Alessia Marcuzzi.

Francesco Totti è invece seguito da Antonio Conte che segue la A.S. Roma ma pure gli affari privati di Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo. Come si legge sul Corriere della Sera, se si giungerà ad un accordo la separazione sarà consensuale ma se dovessero sorgere contrasti potrebbe esserci il rischio che si trasformi in una lunga battaglia legale. Il foro competente al momento è quello di Roma ma gli interessi economici se non affrontati in un clima di concordia potrebbero aprire fronti in altre città. Il desiderio di Totti è che tutto avvenga senza clamore mediatico. Impossibile però considerando che la loro separazione continua ancora oggi a tenere banco.

Ilary Blasi ha proseguito le sue vacanze in famiglia concedendosi momenti di relax e svago. Francesco Totti invece avrebbe proseguito la sua frequentazione clandestina con Noemi Bocchi. I due non sono mai stati paparazzati assieme ma il Settimanale Chi ha pubblicato proprio ieri degli scatti in cui si vede di sera Totti entrare nella villa di Noemi al Circeo. Proprio Carolina Rey durante una puntata di ieri della Vita in Diretta ha lanciato uno scoop bomba. La conduttrice ha la casa di fronte a quella di Noemi Bocchi e avrebbe raccontato ad amici che Francesco e Noemi lunedì scorso erano insieme nella casa del Circeo dove ha alloggiato quest’estate lei per seguire la partita della Roma.

Per il momento la coppia però ha preferito non uscire allo scoperto. Stando ad alcune indiscrezioni, i due starebbero attendendo che si avviino alla conclusione le pratiche della separazione da Ilary Blasi. Un amico di Totti ha però confidato che ad innescare la miccia nella rottura tra la Blasi e Totti sarebbe stato un comportamento grave scoperto da Totti un anno fa. Si tratterà dei messaggi equivoci scambiati da Ilary Blasi con Cristiano Iovino?











