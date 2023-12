Francesco Totti e Ilary Blasi si riavvicinano?/ “Spunta un like”, social scatenati

Segnali di riavvicinamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di fare un regalo di Natale ai fan? Difficile, se non impossibile, parlare di una possibile rappacificazione tra i due volti amati di sport e spettacolo italiano, ma un timido segnale di disgelo sembra essere arrivato. Nelle scorse ore la conduttrice Mediaset ha pubblicato su Instagram uno scatto di una cena in compagnia di amici, tra cui spicca anche l’attrice Michela Quattrociocche, ex di Alberto Aquilani, amico ed ex compagno di Francesco Totti alla Roma.

Brando Ephrikian: "Cosa vorrei fare dopo Uomini e Donne 2023"/. "La mia famiglia era unita, ora..."

Il quotidiano Repubblica, tramite la sua versione online, ha svelato cosa è accaduto nel dettaglio, Totti che ha messo un mi piace alla foto pubblicata dall’ex moglie, e la notizia fa ancora più rumore se si considera il periodo complesso tra di loro, maggiormente acuito dalla recente intervista della Blasi nel docufilm Unica. “La foto è stata postata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine Ilary Blasi è in compagnia di alcune amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Tra i vari like è spuntato anche quello di Francesco Totti, e non è passato inosservato viste le recenti schermaglie tra i due”. Francesco Totti e Ilary Blasi si riavvicinano per davvero?

Madonna e la malattia: "Sono stata in coma indotto per 48 ore"/ "Ho dovuto quasi morire per la famiglia"

Francesco Totti e Ilary Blasi, nessuna replica dell’ex calciatore dopo il docufilm

Anche senza stare più insieme Francesco Totti e Ilary Blasi riescono a riempire le pagine di gossip. Nelle ultime settimane è stato complice l’uscita del docufilm Netflix Unica, dove l’ex moglie del Pupone ha rotto per la prima volta il silenzio sulla fine del matrimonio con Totti, raccontando la sua verità. Nell’intervista fiume della Blasi su Totti, la conduttrice de L’Isola dei famosi ha portato a galla diversi retroscena, rimasti nascosti in questo anno e mezzo trascorso dall’ufficialità della loro rottura.

Un bebè per Natale/ Il film francese su Rai 1 nel pomeriggio di oggi martedì 26 dicembre 2023

La Blasi ha così raccontato a Netflix cosa è accaduto con Francesco Totti nei mesi successivi all’uscita della notizia riguardante il flirt tra il Capitano e Noemi Bocchi: “A lui non interessava il fatto che la stampa parlava di Noemi, non gliene fregava. Per lui, l’importante, era il mio caffè (che Ilary ha preso insieme all’amica Alessia a casa di un uomo misterioso, che i magazine hanno rivelato essere Cristiano Iovino). Infatti mi mise davanti una scelta, mi disse: ‘per far sì che io mi possa fidare nuovamente di te tu non devi mai più vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambiare numero di telefono e smettere di lavorare‘”. Qualcosa adesso nel rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe ancora cambiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA