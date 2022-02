Francesco Totti e Ilary Blasi si separano?/ Lei fa linguaccia ma dopo Hunziker e Incontrada…

Quello che sembrava il solito gossip, con titoli “acchiappaclick”, pare essere, invece, una triste realtà. Una delle coppie più belle e longeve dello sport/showbiz sarebbe a un passo dall’addio. Sì, Ilary Blasi e Francesco Totti vorrebbero separare le loro strade! Ormai, stando ai più, mancherebbero solo le carte bollate! Al momento, comunque, va detto, nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta. I fatti però sembrerebbero essere più espliciti più delle parole ed è curioso il fatto che la notizia arrivi dopo l’annuncio di Michelle Hunziker della separazione da Tomaso Trussardi e le indiscrezioni su quella tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La strana coincidenza è dettata dal fatto che in entrambi i casi notizie e rumors sono arrivati prima dell’inizio del nuovo programma per la prima e della nuova fiction per l’altra. E guarda caso nell’orizzonte di Ilary Blasi c’è la nuova edizione dell’Isola dei Famosi…

Le voci sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scatenato subito i fan della coppia, la vicenda si è gonfiata al punto tale da finire anche sulla carta stampata. Finora non sono arrivate né conferme né smentite dalla coppia, ma un segnale da Ilary Blasi. Con una “story” su Instagram sembra aver risposto alle indiscrezioni sulla separazione dal marito Francesco Totti. All’indomani della notizia clamorosa ha optato per un breve filmato: si abbassa la mascherina in treno, ma solo per fare una linguaccia in favore di telecamera. Nessun commento, il videomessaggio è muto, del resto a parlare sono gli altri. Andiamo a scoprire cosa è successo…

UNA STORIA DA FAVOLA

Sposati da 17 anni, ma insieme da 20, il loro amore è nato da un colpo di fulmine del “Capitano”. Lui vede la Blasi in tv, mentre si esibisce come “Letterina”, e capisce che proprio lei sarebbe stata la donna della sua vita. Detto, fatto… dopo un lungo corteggiamento la fiaba è iniziata! Belli, ricchi, famosi… Ilary e Francesco si sposano nel 2005. Lei splendida, con il pancino della prima dolce attesa già evidente. Le nozze diventano uno degli eventi più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky e proventi andati in beneficenza. Qualche mese dopo, la nascita di Cristian. Poi, nel 2007, quella di Chanel. Infine, nel 2016, l’arrivo di Isabel. Nel cuore di Totti, addirittura, la speranza mai nascosta di allargare ancora la famiglia. Negli anni la coppia è spesso al centro del gossip ma la loro unione rimane sempre più che salda. La showgirl e il calciatore, insomma, sembrano (o sembravano) la coppia perfetta. Ora, dunque, è davvero difficile credere – se mai la notizia fosse confermata – che la favola sia finita senza il classico “lieto fine”.

FANNO VITE SEPARATE

Pare che le frizioni all’interno della coppia siano iniziate da anni, andando a “degenerare”. L’ultimo litigio significativo di cui si hanno informazioni risalirebbe a qualche tempo fa, durante una gita ai Castelli romani con amici e figli. Pare che i fan che hanno incrociato la coppia abbiano notato una tensione più che evidente. Gli immancabili ben informati fanno sapere che la coppia sta ormai vivendo una quotidianità già da separata. Altri, addirittura, insinuano che, entrambi, abbiano già iniziato a frequentare altre persone.

CI SONO ALTRE PERSONE NELLE LORO VITE?

Si mormora che Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Cosa che, ovviamente, non avrebbe certo fatto piacere a Totti. Ma c’è anche chi dà un’altra versione… attribuendo la “colpa” a lui. Stando a questa seconda ipotesi, il “Pupone”, nel 2006, si sarebbe innamorato di un’altra… Relazione – sempre stando alle illazioni – ancora in corso! Lasciando da parte eventuali tradimenti, si parla anche di inconciliabilità caratteriali. Alcuni amici avrebbero detto che l’ex capitano giallorosso si sarebbe accorto di tante cose che non aveva notato prima. Cosa, nello specifico, non è dato saperlo. Qualcuno azzarda a dire che Ilary pretenderebbe di aver fin troppo il controllo della famiglia, allontanando dal marito anche alcune persone care. Ovviamente, anche queste, solo chiacchiere…

LEI PREFERISCE LA COMPAGNIA DI LUCA TOMMASINI

I fatti comunque sembrano confermare almeno i rumors che vedono la coppia distante. Qualche esempio? Ilary ha partecipato all’inaugurazione del locale di Flavio Briatore, in quel di via Venet,o completamente sola! Pare che poi la Blasi abbia proseguito la serata andando al Qube (la discoteca di Roma dove, da sempre, si tiene la serata di “Muccaassasina”) con il ballerino e coreografo Luca Tommasini. L’amico con cui, lo scorso dicembre, ha anche trascorso una vacanza in Lapponia, ancora una volta senza il suo Francesco. Ma l’assenza più grande della Blasi si è fatta sentire lo scorso settembre, in occasione dei 45 anni del “Pupone”. E qui, in effetti, il sospetto che qualcosa non vada inizia a diventare più che evidente…

NON VUOLE ESSERE APPESA A UN UOMO

Si mormora, anche, che la coppia non vivrebbe neanche più insieme. Lui sarebbe tornato da mamma Fiorella… A questo punto sembrerebbero più chiare le affermazioni fatte dalla Blasi tempo fa. La 40enne aveva detto: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo». Forse, leggendo bene tra le righe, le cose con Totti, al contrario di quanto dichiarato, non stavano già andando tanto bene… Oppure, tutto è cambiato davvero in un soffio! Non ci resta che attendere una dichiarazione ufficiale della coppia!



