“Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme?”/ Roberto Alessi risponde alla domanda e svela che a Roma…

Francesco Totti e Ilary Blasi: è davvero tutto finito?

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco sul web, ma soprattutto a Roma dove, come scrive Roberto Alessi su Novella 2000, sono ancora tutti sotto choc per la fine di un amore da favola. Tutto il versante romanista della capitale è scioccata per la fine del matrimonio dell’ex capitano, ma di chi è la colpa? Nel suo editoriale, Roberto Alessi spiega di sapere quello che sanno tutti parlando dei rumors sulla presenza di Noemi Bocchi, accostata a Totti lo scorso febbraio da Dagospia. E mentre Ilary si è rifugiata in Africa con i figli Christian, Chanel ed Isabel e la sorella Silvia, in Italia si continua a parlare della fine del matrimonio della coppia vip più amata.

Francesco Totti, "soffre" la separazione da Ilary Blasi/ "Troppo clamore mediatico", la drastica decisione

Roberto Alessi, così, riporta le dichiarazioni rilasciate da Alex Nuccetelli, amico di Totti, a Novella 2000: “Noemi gliel’ho presentata io come feci vent’anni fa con Ilary. Era il primo luglio dell’anno scorso, il 2021. Accadde ad un torneo di padel, in Sardegna”. Alessi ricorda i vari pettegolezzi usciti in una sola settimana che non hanno mai trovato riscontro.

Noemi Bocchi e Francesco Totti allo scoperto?/ Marito di lei: "Rispetto per i figli…"

Roberto Alessi e la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi

Dopo aver annunciato la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto il silenzio. Oggi, a parlare, è Roberto Alessi che, su Novella 2000, scrive: “Mi fa rabbia perchè quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di quello che stai perdendo“, scrive il direttore ni Novella 2000 che spiega come i matrimoni nascono con la passione, l’amore assoluto ma continuano con “i progetti, i sacrifici, i problemi, persino i lutti strazianti (Totti ha perso da poco il padre. Problemi che hanno quelli che vivono in 70 metri o in ville da 600 metri… Peccato, davvero peccato”.

"Totti e Ilary? Non credo ci siano terze persone"/ Alex Nuccetelli: "Noemi Bocchi..."

Poi, il direttore di settimanale Novella 2000 conclude così il suo lungo editoriale sulla fine di un amore in cui, a Roma, tutti continuano a credere. “Concludo con la domanda che a Roma mi fanno tutti: ‘Torneranno insieme?” e la risposta automatica che si fanno tutti prima che io possa rispondere è ‘sì, torneranno insieme'”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA