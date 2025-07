Francesco Totti, si complicano i rapporti con la figlia Chanel? "Tra loro silenzio crescente"

Mentre Chanel Totti si gode le vacanze insieme a mamma Ilary Blasi, crescono voci e speculazioni riguardo a un rapporto che sarebbe sempre più censivo tra la giovane e il padre Francesco Totti. Mentre le cose con la madre vanno a gonfie vele, tra Chanel e Francesco Totti il rapporto sarebbe piuttosto complicato in questa fase, come si legge sulle colonne del magazine Oggi e viene riportato anche dal portale Gossip e TV. Si parla di un silenzio crescente tra le parti, anche se non si può parlare di crisi vera e propria, visto che comunque la piccola di casa Totti è reduce da una vacanza a Bali con il padre ed ex capitano della Roma. Ma quei momenti di dolcezza e tenerezza che finivano spesso sui social sembrano molto distanti, tempi andati, con la ragazza che comunque continua a crescere e ha da poco compiuto 18 anni lo scorso marzo. Nessuno si è esposto pubblicamente sul rapporto, ma intanto il legame tra Francesco Totti e Chanel sembra essersi raggelato.

Chanel Totti e quella volta che disse: “C’è un solo re di Roma”

Qualche tempo fa, nel corso di una intervista concessa su Twitch, Chanel Totti colse l’occasione per parlare della sua famiglia, ammettendo le difficoltà che a volte comporta essere frutto dell’amore tra il Pupone e Ilary Blasi, non certo gli ultimi arrivati in termini di gossip:

“Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro”. Ma parlando dei Re di Roma in quell’occasione, su papà Francesco Totti Chanel disse non dubbi: “Per me – dice fiera – ce ne è soltanto uno”. Oltre alla bandiera romanista, spese parole speciali anche nei confronti del fratello maggiore Cristian, definito: “Geloso e possessivo”.