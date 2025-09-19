Francesco Totti e Luciano Spalletti dimenticano le liti del passato e, dopo aver siglato la pace, sono pronti ad un progetto insieme.

Francesco Totti e Luciano Spalletti, dopo aver condiviso gioie e dolori della loro vita sportiva, aver discusso e, successivamente, siglato la pace, sono pronti a condividere un nuovo progetto insieme. Stavolta, però, lo sport e il calcio non c’entrano. L’ex capitano della Roma e l’ex allenatore della squadra giallorossa nonché ex C.T. della Nazionale di calcio si sono ritrovati l’uno accanto all’altra sul set. Nessun film in arrivo, nessun documentario particolare ma semplicemente uno spot pubblicitario di cui sono entrambi protagonisti.

Donatella, moglie di Mario Tessuto: “Non è vero che aveva una grave malattia”/ “Quel malore improvviso…”

A pubblicare le prime immagini dello spot in cui Totti e Spalletti sorridono insieme è Chi che, sulla propria pagina Instagram, ha condiviso la foto che potete vedere qui in basso.

Francesco totti e Luciano Spalletti colleghi in uno spot pubblicitario

“Cosa ci fanno Francesco Totti e Luciano Spalletti insieme? Rieccoli insieme per spot, non per sport! Ma perché tornano fianco a fianco?”, si legge nella didascalia che accompagna la foto pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi che, poi, svela come l’ex calciatore e l’allenatore siano sul set dello spot di Amaro Montenegro. Le riprese sono state girate a Roma e segnano l’inizio di un nuovo rapporto tra i due.

Pierina Paganelli, Milo Infante: “Louis l'avrebbe uccisa in 3 minuti!”/ Bruzzone: “Altro che Garlasco...”

Dopo alcune incomprensioni che avevano fatto calare il gelo tra i due, Totti e Spalletti hanno fatto pace il 17 novembre del 2023 quando si sono incontrati e si sono abbracciati in diretta televisiva a Viva Rai Due! di Fiorello. Ora sono pronti a divertire con uno spot pubblicitario.