Francesco Totti e Luciano Spalletti, fissato l’incontro per la pace “grazie” a Fiorello/ “Senza telecamere…”

Francesco Totti e Luciano Spalletti, ci pensa Fiorello a fissare l’appuntamento per la pace

Il calcio può spesso e volentieri regalare emozioni anche fuori dal rettangolo di gioco; gli ultimi protagonisti in tal senso sono Luciano Spalletti e Francesco Totti. L’attuale commissario tecnico della nazionale e l’ex bandiera della Roma, per anni, si sono lanciati frecciatine al vetriolo. Rapporti tesi, ruggini passate e incomprensioni dal punto di vista professionale hanno minato il rapporto tra i due che, su binari paralleli, hanno fatto sognare i tifosi giallorossi.

Francesco Totti: "I numeri 10 sono spariti"/ "Della Roma mi manca tutto, se serve ci sono e con Mourinho..."

Negli ultimi giorni è però arrivata una svolta che risuona come un fulmine a ciel sereno; sia da parte di Francesco Totti che da Luciano Spalletti, seppur senza un confronto diretto, sono arrivati messaggi distensivi. Quella che sembrava una pace impossibile, adesso è più che reale. Come riporta Tuttomercatoweb, ci ha pensato anche Fiorello a propiziare un incontro tra i due volti del calcio italiano al fine di suggellare questo armistizio anche di persona.

Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: "Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale"/ Lo scoop

Francesco Totti e Luciano Spalletti, l’incontro per una buona causa: “Vediamoci al Bambin Gesù…”

Durante una puntata di VivaRai2! – racconta il portale – Fiorello ha chiamato al telefono sia Luciano Spalletti che Francesco Totti. Inizialmente il conduttore ha vestito i panni del tramite, successivamente ha invece fatto in modo che il contatto telefonico diventasse diretto tra i due ex volti della Roma. Un semplice “Buongiorno mister” da parte dell’ex capitano giallorosso, con il tecnico della nazionale che si è invece dilungato. “Ciao Francesco, mi ha fatto molto piacere sentirti e mi farebbe ancora più piacere incontrarti”.

Totti, sorpresa di compleanno da Noemi Bocchi/ Festa in barca e cena con la figlia Chanel e...

Luciano Spalletti – come riporta Tuttomercatoweb – ha dunque rotto gli indugi e chiesto – in collegamento telefonico con Fiorello – un incontro a Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma ha subito risposto: “La Nazionale gioca a Roma, penso che ci sarà l’occasione per un incontro, sicuramente non davanti alle telecamere”. A questo punto l’ex allenatore del Napoli ha offerto un’idea che ha trovato il benestare di Francesco Totti: “Sarebbe bello incontrarsi al Bambin Gesù; preferirei donare un momento così a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso le emozioni della Roma”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA