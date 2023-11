Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi!/ La coppia cerca una nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati: i progetti per il futuro

Più o meno un anno fa l’opinione mediatica, soprattutto nell’ambito del gossip, è stata dominata dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex bandiera della Roma ha poi ufficializzato la sua liason con Noemi Bocchi, con la quale passa sempre più tempo e le cose sembrano andare sempre meglio. Il settimanale Chi, a proposito della nuova quotidianità dell’ex dirigente giallorosso con la compagna, ha riportato una novità piuttosto importante.

Come spiega il settimanale, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno da tempo iniziato a convivere e insieme sembrano aver deciso di optare per una nuova abitazione che possa cullare la bellezza del loro amore. I due sarebbero alle prese con le ricerche e non è chiaro se la dimora sarà a Roma o in un’altra città del Paese. L’unica cosa certa è che la scelta di optare per una nuova casa è senza dubbio figlia di una progettualità seria e rivolta al futuro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le ultime notizie “smentiscono” le voci di crisi

A proposito della ricerca di una nuova casa per Francesco Totti e Noemi Bocchi, il settimanale Chi avanza un’ipotesi – sotto forma di interrogativo – decisamente coerente. Data la longevità del rapporto tra i due e una convivenza più che consolidata nei mesi precedenti, chissà che la scelta di cambiare dimora non sia collegata al desiderio di allargare la famiglia, suggellando ulteriormente la loro unione.

La novità di convivenza legata a Francesco Totti e Noemi Bocchi, pone forse fine alle voci di crisi circolate negli ultimi giorni. Come riporta anche il portale Quotidiano Nazionale, una gesto social della compagna dell’ex calciatore aveva alimentato i rumor. Nello specifico, dal suo profilo sono scomparse le foto con l’ex bandiera della Roma, tranne una risalente ad un anno prima. Tanto è bastato ad alimentare le chiacchiere di gossip; la realtà dei fatti nasconde forse ragioni diverse da una presunta crisi, come testimoniato dal fatto che – come riporta Chi – i due sarebbero in realtà pronti a dare seguito alla convivenza con l’acquisto di una nuova casa.

