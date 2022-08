Francesco Totti e Noemi Bocchi “convivono”? Beccati ancora insieme a casa di lei/ Signorini lo incastra

Francesco Totti e Noemi Bocchi di nuovo insieme: i nuovi scatti di Chi

Emergono altri dettagli sulla nuova vita di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi. Quella che è stata per anni una delle coppie d’oro dello spettacolo e dello sport si è detta addio poco meno di un mese fa, attraverso una decisione consensuale. Se la conduttrice sta riprendendo in mano la sua vita, tra vacanze fuori dall’Italia e una presenza sempre più costante sui social, l’ex capitano della Roma è invece sempre più felice al fianco della nuova fiamma, Noemi Bocchi.

La loro storia d’amore procederebbe a gonfie vele, come testimoniano gli ultimi scatti del settimanale Chi in edicola questa settimana a partire da mercoledì. Ad anticipare i succulenti contenuti della rivista diretta da Alfonso Signorini è Dagospia che, sul suo sito, parla di “una nuova serie di foto di Francesco Totti mentre esce da casa di Noemi Bocchi. Prosegue, quindi, nella calda estate romana, la frequentazione fra il capitano e Noemi. Questo mentre la Blasi era a Sabaudia con le figlie a documentare la loro vacanza con scatti gioiosi“.

Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi: la frequentazione prosegue

La frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non si è dunque rivelata un fuoco di paglia e, anzi, sta procedendo in maniera sempre più approfondita. Entrambi vorrebbero mantenere riservatezza e discrezione sul loro rapporto, tuttavia i paparazzi sono sempre in allerta. I nuovi scatti pubblicati da Chi, infatti, parlano di una presenza sempre più costante dell’ex calciatore nella vita e nella casa della sua nuova fiamma: “Giovedì sera, infatti, è stato visto entrare alle 21 e 30 dal cancello che porta all’abitazione della nuova compagna“.

Solo la mattina successiva, verso le dieci e trenta, “Noemi è uscita di casa con la figlia. La Bocchi sapeva di essere seguita dai fotografi e sperava con questa mossa di portarseli dietro e di lasciare libera l’uscita di casa. Da dove, infatti, pochi minuti dopo, è apparso Francesco Totti a bordo di una moto“. Immagini che lasciano intendere come tra i due l’intesa sia sempre più forte. Dalla notizia dei primi avvistamenti proprio a casa di lei, in una calda serata romana pochi giorni prima dell’annuncio della separazione, Totti e la Bocchi hanno subito fatto parlare di sé. E il gossip, ancora adesso, è in fermento.











