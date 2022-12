Francesco Totti e Noemi Bocchi/ Dall’anello all’auto: spuntano i presunti regali ma…

Francesco Totti e Noemi Bocchi: primo Natale insieme

Per Francesco Totti e Noemi Bocchi sarà un Natale davvero speciale. La coppia che ormai è uscita allo scoperto dalla scorsa estate, subito dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, si appresta a vivere il primo Natale da coppia ufficiale. Totti e Noemi sono ormai diventati inseparabili e pare che, per Natale, riceveranno la loro nuova casa in cui cominciare a porre le basi di una nuova vita insieme con i rispettivi figli.

Nelle scorse settimane, infatti, Totti e Noemi sono stati pizzicati mentre visitavano la loro nuova casa in cui potrebbero trascorrere le festività. In attesa del 25 dicembre, tuttavia, spuntano indiscrezioni sui presunti regali che l’ex capitano della Roma avrebbe fatto alla nuova compagna.

I presunti regali di Totti a Noemi Bocchi

Cosa regalerà Francesco Totti alla sua Noemi Bocchi per Natale. Dall’auto ad un anello fino ad un cane: sarebbero questi i doni che, stando a quello che si legge su Vanity Fair, potrebbe ricevere Noemi Bocchi per il suo prima Natale come compagna dell’ex capitano della Roma. Gli esperti di gossip starebbero provando a monitorare i vari movimenti dell’ex calciatore per provare a scoprire i presunti regali di Natale per Noemi.

Il mondo del gossip, dunque, continua a non perdere di vista la coppia del momento monitorando i loro spostamenti. Diversamente dai primi mesi insieme, inoltre, Totti e Noemi si sentono più liberi di muoversi e vivere la relazione alla luce del sole.

