Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti: i festeggiamenti per i tre anni d'amore

Francesco Totti e Noemi Bocchi quest’estate festeggiano un grande traguardo: tre anni insieme. L’ex capitano della Roma e la sua compagna hanno celebrato al mare, tra abbracci ed effusioni. A immortalarli è stato il settimanale “Diva e Donna”, che ha pubblicato degli scatti in cui si vede l’ex calciatore stringere forte la compagna tra le onde. La loro storia d’amore è cominciata nell’estate del 2022, a pochi mesi dalla separazione di Totti da Ilary Blasi. Da allora i flash non li hanno più lasciati: cene paparazzate, viaggi a Dubai, partite di padel e tramonti romani.

Ad oggi vivono insieme a Vigna Clara, Roma Nord, e si mostrano sempre più affiatati. Fan e social già scommettono su un possibile matrimonio e, difatti, si dice che siano in attesa del divorzio ufficiale prima di fare il grande passo. Ricordiamo, infatti, che Totti sta affrontando una separazione travagliata con l’ex moglie e, nonostante siano passati anni dalla loro rottura, i due non hanno ancora raggiunto un accordo per il divorzio.

🤩 Francesco #Totti e Noemi #Bocchi al concerto di Vasco #Rossi allo Stadio Olimpico 🏟️ ©️ Il Capitano si scatena sulle note di “Rewind” 🎶#ASRoma pic.twitter.com/Dk8EObcVIs — laroma24.it (@LAROMA24) June 28, 2025

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la reunion con Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno momentaneamente messo da parte ogni tensione in occasione del 18esimo compleanno di Chanel Totti. Alla festa, organizzata in grande stile, c’erano anche Ilary Blasi e il suo compagno, Bastian Muller. Nonostante i rapporti tra gli ex coniugi non siano dei migliori, entrambi hanno voluto essere presenti per celebrare un momento così importante per la loro figlia.

Nessuna foto di famiglia, però. Totti e Ilary hanno scelto di restare a distanza, seduti in due tavoli separati per tutta la serata. Anche quando è arrivato il momento degli scatti ufficiali, non si sono mostrati insieme con i tre figli e ognuno ha posato per conto proprio.