Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza insieme sulla neve: i retroscena

Tempo di vacanze sulla neve per la coppia tra le più chiacchierate del gossip negli ultimi anni, quella formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due piccioncini hanno deciso di concedersi un po’ di relax negli ultimi giorni, sfruttando il periodo per rimettere scarponcini e sci, con anche l’ex capitano della Roma che non si è risparmiato alle nevi, nonostante non sia un campionissimo nella disciplina.

Teo Teocoli:"Fabio Fazio mi ha fatto fuori"/ "Adriano Celentano? Non ci sentiamo da anni"

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi un po’ di relax in Val Gardena, dove hanno trascorso questi giorni di vacanze, con il Pupone che ha provato a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine e ha preso alcune brevi lezioni di sci per poter andare via più serenamente sulle piste. Insieme alla coppia presente anche la figlia di lei, Sofia, che ha 13 anni, e suo figlio Cristian, di 19, che, oltre a seguire le sue orme sui campi da calcio, ha seguito anche quelle sulla neve, come sottolineato dal magazine Chi.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni domani 27 febbraio 2025/ Amore in miglioramento per Scorpione e Pesci

Francesco Totti e Noemi Bocchi allargano la famiglia?

Per Francesco Totti, la gita in Val Gardena si è rivelata un’occasione giusta per rispolverare gli scarponcini da neve, e qualche lezione presa dal Capitano:

“Lo aspetto per fare un po’ di lezioni accelerate perché lo vedo abbastanza rigido, anzi, secondo me ha sciato veramente poche volte” le parole di Giorgio Rocca che si è espresso così su Francesco Totti che ha preso qualche lezione di sci. Intanto si susseguono le indiscrezioni sulla coppia Totti-Noemi Bocchi, visto che stando a quanto ricostruito, i due piccioncini avrebbero pensato anche di allargare la famiglia con un figlio tutto loro. Stanno davvero così le cose?

Ricatto d'amore, Rai 1/ Trama e cast del film con la supercoppia Bullock-Reynolds, oggi 26 febbraio 2025