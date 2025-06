Francesco Totti si è goduto il primo weekend d'estate a Sabaudia, assieme alla compagna Noemi Bocchi ed amici: sole, mare, relax e foto con i fan entusiasti

Francesco Totti a Sabaudia: primo weekend d’estate con Noemi Bocchi e amici

Anche Francesco Totti ha approfittato del primo weekend estivo per rifugiarsi in una località marittima, non una qualunque, bensì la sua amata Sabaudia. L’ex calciatore della Roma da tantissimi anni ha adibito la sua villa di Sabaudia a sede del suo buen retiro estivo, che in passato ha spesso condiviso al fianco dell’ex moglie Ilary Blasi e dei loro figli. Nonostante la fine del matrimonio, l’ex coppia ha comunque scelto di non rinunciare a quella villa ma di utilizzarla a periodi alterni, e l’ex Capitano negli ultimi giorni ne ha approfittato per un po’ di relax.

Come ricostruito da Il Messaggero, infatti, Totti si è concesso qualche giorno di mare a Sabaudia assieme alla compagna Noemi Bocchi e ad un gruppo di amici, con i quali sarebbero anche usciti a cena insieme sabato sera. Prime vacanze estive per la coppia, sempre più affiatata ed innamorata, che ha deciso di concedersi qualche giorno di sole, mare e relax, tra tintarelle, bagni in acqua e riposo sul lettino.

Francesco Totti tra sole, mare, relax e foto con i fan!

Sabaudia è il posto del cuore di Francesco Totti, ormai da tantissimi anni, per le sue vacanze estive. Una località marittima stupenda e con un litorale mozzafiato, fatto di dune sabbiose e con il meraviglioso promontorio del Circeo a fare da cornice sullo sfondo. L’ex Capitano si è inoltre concesso all’affetto dei fan che hanno popolato il litorale per richiedergli una foto o un selfie; lui, sempre disponibile, si è lasciato travolgere da questa calorosa ondata di saluti e sorrisi.

Dopo il buen retiro di Totti, sarà con buone probabilità Ilary Blasi a soggiornare nella villa di Sabaudia per le vacanze estive, che per lei sono ancora lontane. La conduttrice Mediaset, infatti, è al momento impegnata al fianco di Alvin nelle registrazioni di Battiti Live 2025 in scena in questi giorni in Puglia: la nuova edizione andrà poi in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 7 luglio, per riaccendere la musica dell’estate.

