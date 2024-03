Francesco Totti e Noemi Bocchi: Pasqua alle Maldive/ Presenti anche Chanel e il fidanzato Cristian Babalus

Francesco Totti, per la Pasqua viaggio in famiglia ‘allargata’

Come di consueto per le festività, anche il giorno di Pasqua può essere una buona occasione per trascorrere amorevolmente del tempo in famiglia. Opportunità colta al volo da Francesco Totti che – come riporta Leggo – si trova attualmente alle Maldive e chiaramente in dolce compagnia. Al suo fianco ovviamente Noemi Bocchi, ma non solo: l’ex calciatore è stato seguito anche da sua figlia Chanel e dal fidanzato Cristian Babalus.

Il viaggio in famiglia in occasione delle festività pasquali ha chiaramente attirato l’attenzione del mondo dei social, incuriositi dagli scatti pubblicati sia da Francesco Totti che da sua figlia Chanel. Come riporta il portale, i due si sono intrattenuti con le rispettive dolci metà in una partita di padel e il primo dettaglio che ha incuriosito i fan è stato la scelta delle formazioni: da una parte del campo Francesco Totti e sua figlia Chanel, dall’altra Cristian Babalus e Noemi Bocchi.

Chanel Totti e Noemi Bocchi insieme alle Maldive: un dettaglio alimenta gli ‘interrogativi’ sui social

E’ stato proprio Francesco Totti a pubblicare il primo scatto sui social che racconta appunto la sfida a padel al fianco di sua figlia Chanel e contro i rispettivi compagni: Noemi Bocchi e Cristian Babalus. Poco dopo è arrivato anche il verdetto del campo e a trionfare è stato proprio l’ex calciatore; la figlia ha anche condiviso la foto con il risultato del match aggiungendo la seguente didascalia: “Era scontato”.

Nonostante l’atmosfera lieta del viaggio di famiglia, il mondo dei social ha presto trovato un piccolo dettaglio per alimentare teorie e convinzioni. Come riporta Leggo, qualcuno avrebbe fatto notare come Chanel Totti risulti restia nel pubblicare scatti insieme a Noemi Bocchi – compagna di suo padre Francesco Totti – anche quando le circostanze risultano favorevoli. L’interrogativo verte sulla semplice casualità o sull’intenzione di non voler infastidire la madre, Ilary Blasi.

