Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati: un post sui social scatena i fan a proposito di un possibile matrimonio a Venezia.

L’estate è la stagione degli amori e… dei matrimoni; il tema di fondo sostanzialmente è lo stesso e pare che anche una nota coppia dello showbiz possa essere prossima a compiere il grande passo. Stiamo parlando di Francesco Totti e Noemi Bocchi, finiti al centro dell’attenzione – come riporta Leggo – per un messaggio criptico postato sui social dalla compagna dell’ex calciatore.

Non sono certo le prime voci di un possibile matrimonio imminente per Francesco Totti e Noemi Bocchi; questa volta però, a detta dei sognatori del web, ci sarebbero più indizi a conferma dei possibili propositi nuziali. La circostanza si lega a Jeff Bezos e Lauren Sanchez, protagonisti di un matrimonio extra-lusso a Venezia. Ecco, e cosa c’entrano Totti e la Bocchi? Pare che anche loro siano approdati in laguna come testimoniato da una storia pubblicata su Instagram da Noemi: “Ci siamo”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi ‘come’ Jeff Bezos e consorte? Le ipotesi del web sul possibile matrimonio a Venezia

Due parole, quanto basta per alimentare sogni e suggestioni: la didascalia scelta da Noemi Bocchi per raccontare del suo arrivo a Venezia con Francesco Totti ha alimentato la curiosità del web a proposito proprio di un matrimonio imminente o comunque nei progetti. Come racconta Leggo, per qualcuno quel: “Ci siamo” risuona come il feedback di un sopralluogo, proprio quando è in corso la parte conclusiva dei festeggiamenti per le nozze stratosferiche di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

C’è però chi è più realista e pragmatico; come anticipato, oggi – 29 giugno 2025 – è prevista l’ultima festa per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dunque, quel “ci siamo” di Noemi Bocchi potrebbe semplicemente essere un modo simpatico e riassuntivo per raccontare ai fan della loro presenza alle nozze dell’anno. Ovviamente, ciò non esclude che a prescindere Francesco Totti abbia intenzione per il futuro di compiere nuovamente il grande passo; tra l’altro, data la sua storia, risulta difficile credere che possa tradire la ‘sua’ Roma per Venezia in vista di un ipotetico matrimonio.