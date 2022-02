Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno insieme?/ Dagospia: “Rose rosse a S. Valentino”

Noemi Bocchi fidanzata di Francesco Totti? Dagospia all’attacco con 13 rose…

Nelle ultime ore la presunta relazione sentimentale tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha monopolizzato l’attenzione mediatica. Si parla di una presunta rottura tra lo storico capitano della Roma e Ilary Blasi e, nonostante l’ex calciatore abbia smentito attraverso un video le voci della fantomatica crisi con la ex letterina, in molti sostengono come la coppia sia effettivamente scoppiata e il nome della Bocchi continua ad essere associato a quello del “Pupone”.

Secondo il sito Dagospia, la frequentazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti andrebbe avanti da mesi e per la festa di San Valentino l’ex capitano giallorosso avrebbe inviato alla donna 13 rose rosse. Stando a quanto emerge dai primi rumors, i due si sarebbero conosciuti grazie ad Alessandro Nuccetelli, il quale però ha smentito ogni voce riguardo al suo ruolo di Cupido in un’intervista a “Il Messaggero”, affermando: “Non li ho fatti incontrare io personalmente”.

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno insieme?

Di Noemi Bocchi non si sa molto, se non che la donna sia tifosa della Roma e un’assidua frequentatrice dello stadio della Capitale, l’Olimpico, dove è stata vista non lontana da Francesco Totti. Rammentiamo altresì che nei giorni scorsi l’ex Marito della donna, Mario Caucci, è stato contattato telefonicamente da “Il Messaggero” e non si è risparmiato nel dare giudizi nei confronti della sua ex moglie: “Questa storia da parte di mia moglie non mi stupisce”, aggiungendo di provare comprensione nei confronti dell’ex bomber di Serie A, in quanto, a suo dire, accantonato il lato estetico ci sono altri aspetti della sua ex consorte che vanno analizzati.

L’ex marito di Noemi Bocchi si è peraltro dichiarato estraneo a questa vicenda anche se, stando alle informazioni ottenute e diramate da Dagospia, l’uomo avrebbe fatto tenere spesso sotto controllo Noemi all’interno del centro sportivo in cui gioca regolarmente a padel e dove sarebbe avvenuto proprio l’incontro incriminato con Francesco Totti.



